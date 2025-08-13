Uno Santa Fe | Colón | Colón

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

Colón, que arrastra tres derrotas en fila, visitará a San Telmo, que trae una pobre racha como local en la Isla Maciel. Entrá y fijate

13 de agosto 2025 · 11:37hs
El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

Colón no da pie con bola, con constantes rachas negativas y una actual que llega a tres derrotas en fila. Pero su rival del sábado, San Telmo, no pasa por un buen presente y tampoco viene edificando una campaña como la que supo tener en 2024.

De hecho, el Candombero se ubica en la 12ª posición con 32 unidades, producto de 7 victorias, 11 empates y 8 derrotas. Viene de dos empates al hilo (Defensores Unidos 2-2 y Temperley 0-0), aunque su momento se profundiza en la Isla Maciel.

El Candombero con una sequía extensa en Doctor Osvaldo Baletto

San Telmo acumula 10 partidos sin triunfos, con 5 triunfos y 5 empates. Y en lo que va de la temporada, apenas ganó dos veces, ante Talleres (RE) 1-0 y frente a Estudiantes (Buenos Aires) 1-0.

De hecho obtuvo 21 de sus 32 puntos en condición de visitante, cuando otrora el Osvaldo Baletto se convertía en territorio casi inexpugnable para los rivales de turno.

Los 10 partidos de San Telmo sin ganar como local

1-Temperley 0-3

2-Mitre 0-0

3-Almirante Brown 0-1

4-Agropecuario 3-3

5-Gimnasia (Mendoza) 0-0

6-Nueva Chicago 2-2

7-Chacarita 0-1

8-Estudiantes (RC) 0-1

9-Deportivo Morón 1-2

10-Defensores Unidos 2-2

Colón San Telmo
