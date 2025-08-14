Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella planea cambio de esquema y de nombres en Colón

Martín Minella estaría analizando variantes de nombres y sistema de juego en Colón, para un partido clave para sus aspiraciones ante San Telmo en la Isla Maciel.

14 de agosto 2025 · 08:19hs
Colón atraviesa una semana agitada en la previa del duelo clave que disputará este sábado, desde las 14, frente a San Telmo en la Isla Maciel, por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.

Minella, con varias bajas obligadas

El club confirmó en un parte médico varias bajas por lesión, a las que se sumó Lautaro Gaitán, quien debió ser reemplazado en el segundo tiempo de la derrota ante Agropecuario.

La buena noticia para el entrenador Martín Minella es el regreso de Lautaro Laborié, quien cumplió las dos fechas de suspensión tras su expulsión frente a Gimnasia de Mendoza (0-2).

Sin embargo, el DT planea no solo modificaciones de nombres, sino también un cambio de esquema, apostando a una línea de cinco defensores.

La probable formación sería con Tomás Giménez en el arco; Gonzalo Bettini como lateral derecho, Facundo Castet o Conrado Ibarra por izquierda, y en el fondo Guillermo Ortiz, Gonzalo Soto y Zahir Ibarra como centrales. En el mediocampo se ubicarían Lautaro Laborié y Zahir Yunis; más adelantados, por derecha Federico Jourdan y por izquierda Ignacio Lago; mientras que en la delantera la sorpresa sería la inclusión de Facundo Castro en lugar de Emmanuel Gigliotti.

Los cambios en los que piensa Minella en Colón

Los cambios serían: Ortiz por Nicolás Thaller (lesionado), Zahir Ibarra por Pulga Rodríguez (decisión táctica), Laborié por Gaitán (lesionado) y Castro por Gigliotti (decisión táctica). Además, no se descarta que José Barreto pueda meterse en el equipo por Jourdan o Lago.

La principal incógnita se mantiene en el lateral izquierdo, donde Castet e Ibarra pelean por un lugar. Colón buscará un resultado positivo en un terreno complicado para empezar a recuperar terreno en la lucha por la clasificación y escapar definitivamente de la zona baja.

