El Vignattismo competirá en las próximas elecciones de Colón

Con José Vignatti ocupando un cargo en la lista, el grupo que tiene al expresidente como una de las cabezas visibles resolvió trabajar para ser gobierno en Colón

El año deportivo de Colón es pobre y como tal, se terminará en octubre. La premisa ahora pasa por mantener la categoría pero pensar en un Reducido se reduce a la mínima expresión.

Con un elenco que consumió entrenadores, que nunca tuvo una identidad y estuvo de espaldas a la gente, lo que aparece ahora en primer plano es la conducción del club.

Por eso se fueron escuchando diferentes voces opositoras para criticar el accionar de una Comisión Directiva sin gestión y desmembrada.

La decisión de Vignatti y su grupo de trabajo

Colón salió campeón con José Vignatti en 2021 y el mismo presidente estaba al frente en 2023, cuando perdió la categoría en Rosario.

Se sabe que no fue a entregar el mando, estiró su partida y apenas en un par de ocasiones se lo vio involucrado con sus seguidores en la vida política de la entidad.

De acuerdo a las diferentes reuniones mantenidas en los últimos días, concretamente con un cónclave cristalizado en las últimas horas, Vignatti aceptó el desafío de volver al gobierno sabalero.

Al menos intentar, desde las urnas, tener el pulgar arriba de los socios. Por lo pronto, es probables que José Alonso sea el candidato a presidente y Vignatti ocupe un lugar importante en la lista que irá a las urnas este año, por ahora en fecha a definir.