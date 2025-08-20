Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing

Franco Pardo, exdefensor de Unión, se volvió viral por un suceso inesperado en el estacionamiento de Racing con su camioneta.

Racing vivió una jornada épica este martes en Avellaneda con el triunfo agónico ante Peñarol que lo depositó en los cuartos de final de la Copa Libertadores . Allí, el protagonista absoluto fue Franco Pardo .

El zaguero cordobés llegó en este mercado de pases y, en el minuto 49 minutos, se anticipó a todos para conectar un cabezazo imposible de detener para el arquero Brayan Cortés . Su primer gol en el club no pudo llegar en mejor momento, donde desató la locura en el Cilindro y aseguró la clasificación de la “Academia”.

Sin embargo, la noche lo sorprendió con un episodio inesperado, ya que cuando Pardo intentó retirarse del Cilindro, su camioneta no arrancó en el estacionamiento. El héroe del partido pasó del gol y los abrazos a tener que empujar su propio vehículo junto a unos hinchas que lo ayudaron.

Qué ocurrió con Franco Pardo

El video se volvió viral en cuestión de minutos, ya que el mismo jugador que había desatado la euforia con un gol histórico terminó recibiendo el apoyo de los hinchas en un gesto de humanidad.

De esta manera, Pardo cerró una jornada que quedará en el recuerdo, como pasó de héroe en la cancha al marcar el 3 a 2 global a ser protagonista de una postal insólita fuera de ella, reforzando aún más el lazo con la gente de Racing.