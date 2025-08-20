Comercios del microcentro santafesino en alerta: un local de venta de insumos para peluquería sufrió el cuarto robo en 40 días

Su titular, Alfredo Raffi, advirtió por la inseguridad en la zona y reclamó soluciones conjuntas ante la creciente ola de ataques a locales comerciales.

Alfredo Raffi , titular de los comercios Raffi , dedicados a la venta de insumos para peluquería, barbería, manicuría, depilación y cosmetología , denunció que en los últimos 40 días ya fueron víctimas de cuatro robos en sus locales del microcentro de Santa Fe . El último hecho ocurrió sobre San Martín al 2200 , lo que volvió a encender la preocupación de comerciantes de la zona.

“ Parece que volvimos a años atrás en los que tuvimos una seguidilla de vidrieras rotas. Ahora, en apenas 40 días, ya nos atacaron en Blas Parera, en dos ocasiones en San Martín al 2100 y ahora en San Martín al 2200”, expresó Raffi en diálogo con Sol 91.5 .

Preocupación en la peatonal santafesina

El empresario señaló que la peatonal San Martín y su zona de influencia concentran gran parte de los ataques a comercios. “En un radio de 200 o 300 metros hubo varios locales vandalizados. Eso preocupa mucho porque recuerda lo que pasaba en San Jerónimo, cuando prácticamente a diario o semanalmente se rompían vidrios”, remarcó.

Si bien los comercios invierten en alarmas, cámaras de seguridad y seguros, estas medidas no alcanzan para frenar los hechos delictivos. “Está todo filmado, suenan las alarmas, llega la policía, pero el problema es más profundo, es un tema de la sociedad que estamos viviendo”, sostuvo Raffi.

Reclamo por mayor seguridad y respuestas conjuntas

El titular de Raffi destacó que, en uno de los robos, la policía logró detener al delincuente, pero insistió en que se trata de un problema estructural que debe ser abordado de manera integral.

“Necesitamos que la seguridad, la justicia, la comunidad y el municipio trabajen juntos. Como comerciantes hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero los ataques siguen”, afirmó.

Finalmente, Raffi expresó su deseo de que los locales puedan trabajar sin tener que depender permanentemente de seguros, rejas y sistemas de alarma: “Esperemos que esto cambie de una vez por todas. No podemos estar pensando todo el tiempo en protegernos, sino en trabajar y crecer”.

