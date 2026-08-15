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El historial entre Colón y Patronato con leve ventaja para el Sabalero

Este sábado Colón y Patronato se vuelven a ver las caras en un historial que cuenta con apenas 12 enfrentamientos

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 10:39hs
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Colón le lleva un partido de ventaja a Patronato en el historial.

Prensa Colón

Colón le lleva un partido de ventaja a Patronato en el historial.

Colón recibirá este sábado desde las 16.30 a Patronato por la fecha 25 del Torneo de la Primera Nacional, en la denominada jornada de los clásicos interzonales. Y el encuentro contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet.

El historial entre Colón y Patronato

Las estadísticas indican que Colón y Patronato se enfrentaron en 12 oportunidades, con cinco victorias para el Sabalero, cuatro para el Patrón y tres empates.

La última vez que se vieron las caras fue el 29 de marzo de este año, por la fecha 7 del actual torneo, cuando en el estadio Presbítero Grella Colón ganó 2-0 con goles de Ignacio Lago y Alan Bonansea.

LEER MÁS: Cómo le fue a Colón con Fabrizio Llobet como árbitro

Por su parte, la última victoria de Patronato ante Colón se dio el 14 julio de 2024, cuando en Paraná y por la 23° fecha, el Patrón venció al Sabalero 1-0 con gol de Diego Martínez.

De esta manera, el último enfrentamiento en el estadio Brigadier López fue el 25 de febrero del mismo año, cuando por la 4° jornada Colón goleó 4-0 a Patronato con goles de Ignacio Lago, Alexis Sabella, Axel Rodríguez y Nicolás Leguizamón.

Colón Patronato historial
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