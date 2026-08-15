Colón va por tres puntos clave ante Patronato en el Brigadier López

El Sabalero enfrenta este domingo desde las 16.30 al conjunto entrerriano en el Brigadier López, por la fecha 25 de la Primera Nacional. Delfino prepara dos cambios y recupera a Garate para un duelo clave en la pelea por los primeros puestos.

Colón tendrá este sábado una prueba importante en su pelea por mantenerse en la zona alta de la Primera Nacional. Desde las 16.30, recibirá a Patronato en el estadio Brigadier López, por la fecha 25, en uno de los cruces interzonales de la competencia.

El encuentro será dirigido por Fabrizio Llobet y tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan con necesidades diferentes. El Sabalero busca mantenerse cerca de los puestos de privilegio, mientras que el conjunto entrerriano necesita cortar una extensa racha sin triunfos.

Colón se encuentra actualmente a siete puntos del líder Ferro y a dos de Deportivo Morón, que además tiene un partido pendiente. Por eso, el objetivo para el equipo de Iván Delfino es claro: ganar para no perder terreno en la pelea de arriba.

Delfino prepara dos modificaciones en Colón

Luego del triunfo 1-0 ante San Telmo, el entrenador rojinegro trabaja con dos variantes para recibir al elenco entrerriano.

Una será obligada. Matías Muñoz ocupará el lugar de Federico Lértora, quien no llega en las mejores condiciones físicas y quedará afuera de la formación inicial.

El otro cambio será táctico: Agustín Toledo ingresará por Ignacio Antonio, buscando darle otra configuración al mediocampo.

Delfino mantendrá la estructura defensiva que utilizó en el último encuentro, con Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet. En los extremos tampoco habrá modificaciones: Julián Marcioni seguirá por derecha y Leandro Allende por izquierda.

Además, el cuerpo técnico recibió una buena noticia con Leandro Garate. El delantero dejó atrás la molestia que sufrió ante San Telmo y estará desde el comienzo, nuevamente acompañado por Ignacio Lago.

Patronato llega urgido y con una larga sequía

Patronato atraviesa un presente mucho más complejo. El equipo conducido por Marcelo Candia acumula 10 partidos sin ganar, con siete empates y tres derrotas.

El Rojinegro suma 24 puntos y marcha penúltimo en la Zona B, apenas por encima de Güemes de Santiago del Estero, que tiene 19 unidades y un partido pendiente. Agropecuario y Chacarita aparecen dos puntos por encima, aunque el Funebrero también adeuda un encuentro.

Por eso, para Patronato cada punto tiene un valor especial en su pelea por escapar de la zona comprometida. Una victoria en Santa Fe, además, le permitiría llegar con mayor tranquilidad a una seguidilla de tres partidos consecutivos como local durante lo que resta de agosto.

LEER MÁS: Colón hizo oficial la venta de entradas para el duelo ante Patronato en el Brigadier López

Pese a la sequía de resultados, el equipo entrerriano mostró una mejoría en ataque en sus dos últimas presentaciones: marcó cinco goles y encontró en Maximiliano Rueda a una de sus principales cartas ofensivas. El defensor se incorporó con frecuencia al ataque y se transformó en el máximo goleador del equipo.

Para visitar a Colón, Candia mantiene algunas dudas. Una de ellas pasa por Brandon Cortés, quien arrastra una molestia muscular y será esperado hasta último momento. También podría reaparecer Juan Barinaga, ausente en el último encuentro por lesión.

Las probables formaciones de Colón y Patronato

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Nahuel Génez; Alejo Miró o Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Armando Díaz. DT: Marcelo Candia.

Estadio: Brigadier López.

Hora: 16.30.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

TV: LPF Play.