Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo le fue a Colón con Fabrizio Llobet como árbitro

El juez fue designado para controlar el duelo de este domingo en el Brigadier López. Colón tiene un balance positivo en los partidos que disputó bajo su conducción, mientras que Patronato también conoce al árbitro.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 09:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cómo le fue a Colón con Fabrizio Llobet como árbitro

Colón recibirá este sábado a Patronato, por la fecha 25 de la Primera Nacional. Fabrizio Llobet fue designado como árbitro principal para el encuentro que comenzará a las 16.30 en el estadio Brigadier López.

El juez estará acompañado por Juan Del Fueyo y Sebastián Osudar, quienes serán los asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal cumplirá la función de cuarto árbitro.

LEER MÁS: Colón hizo oficial la venta de entradas para el duelo ante Patronato en el Brigadier López

Para el Sabalero, la designación trae buenos antecedentes: Llobet lo dirigió en tres oportunidades, con dos triunfos y un empate, sin derrotas. Además, uno de esos partidos corresponde a la actual temporada.

El buen historial de Colón con Llobet

La última vez que Llobet estuvo al frente de un partido de Colón fue el 7 de junio de 2026, cuando el equipo santafesino igualó 0-0 ante Ciudad de Bolívar en el Brigadier López.

Antes, el árbitro había dirigido al Sabalero en dos encuentros de la Primera Nacional. El 16 de marzo de 2025, Colón derrotó 2-0 a Central Norte de Salta, también en Santa Fe, mientras que el 2 de septiembre de 2024 consiguió otro triunfo, esta vez por 1-0, ante Deportivo Morón, y también como local

De esta manera, sobre tres partidos dirigidos por Llobet, Colón ganó dos y empató uno, con cinco goles a favor y apenas uno en contra.

El antecedente más reciente, además, se produjo en plena campaña de la actual Primera Nacional, por lo que el Sabalero volverá a encontrarse con un árbitro que ya lo dirigió durante este campeonato.

Cómo le fue a Patronato con el árbitro

El historial de Patronato con Fabrizio Llobet es bastante más extenso. El juez dirigió al conjunto entrerriano en diez encuentros de Primera Nacional, con un registro de cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Su último antecedente fue el 3 de mayo de 2026, cuando Patronato derrotó 2-1 a Nueva Chicago. Antes, también había estado en la victoria 1-0 frente a Quilmes, el 14 de septiembre de 2025.

Entre los partidos más recientes aparecen además la derrota 1-0 registrado el 20 de abril de 2025 ante Colegiales, la derrota por 3-0 del 20 de octubre de 2024 ante San Martín de San Juan y la victoria 2-0 del 12 de mayo de ese mismo año ante Chacarita.

LEER MÁS: Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

El historial, por lo tanto, muestra que Patronato también presenta números positivos con Llobet, aunque Colón llega al enfrentamiento con un antecedente perfecto en cuanto a derrotas evitadas.

Este sábado, el árbitro tendrá la responsabilidad de conducir un partido de enorme importancia para ambos: Colón necesita ganar para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia, mientras que Patronato llegará al Brigadier López obligado a sumar para intentar cortar su complicado momento en el campeonato.

La terna arbitral

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Partido: Colón vs. Patronato

Fecha: 25 de la Primera Nacional

Estadio: Brigadier López

Hora: 16.30

Colón Fabricio Llobet Patronato
Noticias relacionadas
colon va por tres puntos clave ante patronato en el brigadier lopez

Colón va por tres puntos clave ante Patronato en el Brigadier López

Colón dio a conocer el parte médico del capitán Federico Lértora.

Colón dio a conocer el parte médico de cuatro futbolistas que incluye a Federico Lértora

zahir yunis cambia de aire: el volante de colon tiene nuevo destino

Zahir Yunis cambia de aire: el volante de Colón tiene nuevo destino

colon hizo oficial la venta de entradas para el duelo ante patronato en el brigadier lopez

Colón hizo oficial la venta de entradas para el duelo ante Patronato en el Brigadier López

Lo último

Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos

Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos

Estudiantes y Gimnasia se vuelven a cruzar en un clásico platense con mucho en juego

Estudiantes y Gimnasia se vuelven a cruzar en un clásico platense con mucho en juego

El historial entre Colón y Patronato con leve ventaja para el Sabalero

El historial entre Colón y Patronato con leve ventaja para el Sabalero

Último Momento
Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos

Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos

Estudiantes y Gimnasia se vuelven a cruzar en un clásico platense con mucho en juego

Estudiantes y Gimnasia se vuelven a cruzar en un clásico platense con mucho en juego

El historial entre Colón y Patronato con leve ventaja para el Sabalero

El historial entre Colón y Patronato con leve ventaja para el Sabalero

Newells busca volver al triunfo ante Riestra en el Coloso

Newell's busca volver al triunfo ante Riestra en el Coloso

Belgrano e Independiente Rivadavia se enfrentan con la mira puesta en la cima

Belgrano e Independiente Rivadavia se enfrentan con la mira puesta en la cima

Ovación
Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos

Torneo Prefederal: en apenas tres fechas el certamen no tiene más invictos

Ferro y Morón no quieren aflojar en la punta de la Zona A

Ferro y Morón no quieren aflojar en la punta de la Zona A

Aldosivi necesita ganar para salir del fondo y Tigre piensa en la Sudamericana

Aldosivi necesita ganar para salir del fondo y Tigre piensa en la Sudamericana

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed