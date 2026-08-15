Cómo le fue a Colón con Fabrizio Llobet como árbitro

El juez fue designado para controlar el duelo de este domingo en el Brigadier López. Colón tiene un balance positivo en los partidos que disputó bajo su conducción, mientras que Patronato también conoce al árbitro.

Colón recibirá este sábado a Patronato, por la fecha 25 de la Primera Nacional. Fabrizio Llobet fue designado como árbitro principal para el encuentro que comenzará a las 16.30 en el estadio Brigadier López.

El juez estará acompañado por Juan Del Fueyo y Sebastián Osudar , quienes serán los asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal cumplirá la función de cuarto árbitro.

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Para el Sabalero, la designación trae buenos antecedentes: Llobet lo dirigió en tres oportunidades, con dos triunfos y un empate, sin derrotas. Además, uno de esos partidos corresponde a la actual temporada.

El buen historial de Colón con Llobet

La última vez que Llobet estuvo al frente de un partido de Colón fue el 7 de junio de 2026, cuando el equipo santafesino igualó 0-0 ante Ciudad de Bolívar en el Brigadier López.

Antes, el árbitro había dirigido al Sabalero en dos encuentros de la Primera Nacional. El 16 de marzo de 2025, Colón derrotó 2-0 a Central Norte de Salta, también en Santa Fe, mientras que el 2 de septiembre de 2024 consiguió otro triunfo, esta vez por 1-0, ante Deportivo Morón, y también como local

De esta manera, sobre tres partidos dirigidos por Llobet, Colón ganó dos y empató uno, con cinco goles a favor y apenas uno en contra.

El antecedente más reciente, además, se produjo en plena campaña de la actual Primera Nacional, por lo que el Sabalero volverá a encontrarse con un árbitro que ya lo dirigió durante este campeonato.

Cómo le fue a Patronato con el árbitro

El historial de Patronato con Fabrizio Llobet es bastante más extenso. El juez dirigió al conjunto entrerriano en diez encuentros de Primera Nacional, con un registro de cinco victorias, tres empates y dos derrotas.

Su último antecedente fue el 3 de mayo de 2026, cuando Patronato derrotó 2-1 a Nueva Chicago. Antes, también había estado en la victoria 1-0 frente a Quilmes, el 14 de septiembre de 2025.

Entre los partidos más recientes aparecen además la derrota 1-0 registrado el 20 de abril de 2025 ante Colegiales, la derrota por 3-0 del 20 de octubre de 2024 ante San Martín de San Juan y la victoria 2-0 del 12 de mayo de ese mismo año ante Chacarita.

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El historial, por lo tanto, muestra que Patronato también presenta números positivos con Llobet, aunque Colón llega al enfrentamiento con un antecedente perfecto en cuanto a derrotas evitadas.

Este sábado, el árbitro tendrá la responsabilidad de conducir un partido de enorme importancia para ambos: Colón necesita ganar para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia, mientras que Patronato llegará al Brigadier López obligado a sumar para intentar cortar su complicado momento en el campeonato.

La terna arbitral

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Partido: Colón vs. Patronato

Fecha: 25 de la Primera Nacional

Estadio: Brigadier López

Hora: 16.30