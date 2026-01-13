Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

Darío Sarmiento llegó a Santa Fe para someterse a la revisación médica y firmar su contrato con Colón. "Es un club que merece estar en Primera", tiró.

Antes de someterse a la revisión médica, Darío Sarmiento habló con LT10 y dejó en claro por qué eligió al Sabalero. La búsqueda de continuidad, el regreso al fútbol argentino y el sueño de empujar a Colón de vuelta a Primera.

Darío Sarmiento ya respira clima sabalero. En la antesala de la revisión médica y con la firma del contrato como siguiente paso, el atacante dialogó con LT10 (AM 1020) y transmitió tranquilidad, entusiasmo y una fuerte expectativa por el camino que está a punto de iniciar en Colón .

“Todo está tranquilo. Llegué hoy, me recibieron muy bien y ahora toca hacer los estudios. Si todo sale bien, a la tarde firmo”, comentó con una sonrisa, reflejo de un futbolista que siente haber elegido el lugar indicado.

Una oportunidad que apareció en el momento justo

La llegada de Sarmiento a Santa Fe se gestó casi sin vueltas. En cuestión de días, la posibilidad tomó forma y se transformó en una decisión firme. “En cinco días se resolvió todo. Fue rápido, pero claro”, explicó.

El proyecto deportivo y las referencias internas terminaron de convencerlo. “Con mi representante analizamos la propuesta, conocíamos a Coloto y entendí que Colón es un club con ambición. Por eso estoy acá”, resumió.

Volver a casa para volver a ser

Tras su experiencia en el exterior, Sarmiento sintió que era tiempo de regresar. “Necesitaba volver al fútbol argentino, volver a mostrarme acá”, confesó, marcando una diferencia con su último paso por México, donde no terminó de sentirse cómodo.

En ese contexto, Colón apareció como el escenario ideal: exigente, popular y con un objetivo claro. “Es un club grande, que merece estar en Primera. Ese tipo de desafíos son los que me motivan”, sostuvo.

Un atacante versátil y con recorrido

A la hora de describirse, Sarmiento fue directo. “Soy extremo, juego por afuera, por derecha o por izquierda, y también puedo moverme por el centro”. Zurdo, veloz y con capacidad de asociación, asegura sentirse más completo que en sus primeros años.

Incluso reveló que en Bélgica le tocó cumplir otra función. “Jugué más retrasado, como enganche. No es donde más cómodo me siento, pero me adapto. Donde el técnico crea que puedo aportar, ahí estaré”, afirmó.

Aprender del pasado para crecer

A pesar de su juventud, Sarmiento carga con una carrera intensa. Su irrupción en Estudiantes, la transferencia temprana al Grupo City y la exposición mediática lo marcaron. Hoy, con otra mirada, hace balance.

“Todo pasó muy rápido y quizá no estaba preparado. Hoy entiendo que esas experiencias me ayudaron a madurar y a ver el fútbol de otra manera”, analizó, convencido de que este nuevo paso puede ser decisivo.

El desafío colectivo como motor

Más allá de lo personal, Sarmiento dejó en claro que llega con un objetivo compartido. “Colón quiere volver a Primera y yo quiero ser parte de eso”, afirmó.

Con la revisión médica en marcha y el contrato a punto de firmarse, el atacante inicia una etapa cargada de expectativas. En Santa Fe lo espera un club necesitado de protagonistas y un jugador decidido a reconstruir su camino desde el compromiso y el protagonismo.