Independiente venció a Peñarol y Malcorra marcó su primer gol

El Rojo superó al conjunto uruguayo por 2-1 en el encuentro disputado esta mañana a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, con un gol de Ignacio Malcorra

13 de enero 2026 · 12:34hs
Malcorra marcó el gol del triunfo de Independiente ante Peñarol.

Malcorra marcó el gol del triunfo de Independiente ante Peñarol.

Independiente le ganó por 2-1 a Peñarol en el primer amistoso de la jornada, que se llevó a cabo en el Campeón del Siglo, con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra, reciente refuerzo, mientras que Leonardo Fernández anotó de tiro libre tras una floja respuesta de Joaquín Blázquez.

Nacho Malcorra le dio el triunfo al Rojo

El partido se realizó a puertas cerradas y se disputó en dos tiempos de 30 minutos cada uno. En síntesis, sirvió para que el entrenador Gustavo Quinteros probara muchos suplentes, ya que realizó diez cambios en total.

El once con el que arrancó el elenco de Avellaneda fue: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida; Lautaro Millán, Enzo Taborda, Felipe Tempone.

Luego ingresaron Fedorco por Valdez, Bordón por Freire, Valenzuela por De Irastorza, Pérez Curci por Galdames, Marcone por Mancuello, Mazzantti por Laprida, Malcorra por Millán, Tarzia por Taborda, Godoy por Barros Ayala y Pussetto por Tempone.

En tanto, Diego Aguirre alineó a Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández; Abel Hernández. Más tarde entraron Sebastián Britos por Aguerre, Eduardo Darias por Alegre, Facundo Batista por Muhlethaler y Matías Arezo por Hernández.

Por la noche, se hará un encuentro formal, desde las 21, ante Everton por la Serie Río de La Plata, luego de que el Rojo venciera a Alianza Lima el sábado. En este partido sí estarán presentes mayoría de titulares.

La probable formación del Rojo será: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez/Juan Fedorco, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

