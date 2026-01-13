Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Colón analiza el nombre del volante ofensivo Marcelo Eggel, quien viene de una gran temporada en Deportivo Maipú. ¿De qué depende su llegada?

Colón ya dio señales fuertes en este mercado de pases. Con 14 refuerzos cerrados, el club mostró decisión y volumen para rearmar un plantel competitivo, pero lejos de levantar el pie del acelerador, sigue atento a nuevas oportunidades. En ese contexto, apareció un nombre que empezó a ganar fuerza en los escritorios del Sabalero: Marcelo Eggel, mediocampista ofensivo de último paso por Deportivo Maipú, que hoy está siendo analizado por la dirigencia y el cuerpo técnico.

Este miércoles, quien dará un paso formal será Mauro Peinipil, que llegará a Santa Fe para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato, tras lo que fue la llegada del goleador Alan Bonansea, quien ya selló su vínculo aunque todavía no fue presentado oficialmente. Sin embargo, Colón no se retira ni mucho menos del mercado, y la posible incorporación de Eggel es una muestra de ello.

Una ficha que depende de Talpone

La eventual llegada del volante ofensivo no está desligada de otro nombre propio: Nicolás Talpone. La continuidad o no del mediocampista será determinante para que Colón avance o frene la operación. Si se libera ese espacio, Eggel aparece como una alternativa concreta para sumar creatividad y juego interior, un perfil que el cuerpo técnico sigue de cerca.

Eggel nació el 17 de enero de 1999 en San Vicente, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, y viene de una temporada muy sólida en Deportivo Maipú: 34 partidos jugados, 30 como titular, apenas cuatro reemplazos, 2.520 minutos en cancha y cinco goles, números que reflejan continuidad, confianza y protagonismo.

El perfil: enganche clásico, con libertad

Se trata de un mediocampista ofensivo, de buen pie y vocación creativa, una especie de enganche tradicional, cada vez menos habitual en el fútbol actual. Él mismo se define con naturalidad: “Que haya enganche depende del técnico. Yo soy un poco desordenado, corro por toda la cancha. El grupo lo entiende y yo aprovecho esa libertad”, explicó en más de una oportunidad.

image

Ese rol lo desarrolló con continuidad en el Cruzado mendocino, donde pudo desplegar todo el talento que fue construyendo desde chico.

De San Vicente al mundo Newell’s

La historia de Eggel tiene raíces bien marcadas. Creció en un pequeño pueblo santafesino, con una infancia tranquila: “Allá dormía con la puerta abierta, los autos con los vidrios bajos y las llaves puestas”, recuerda. Sus primeros pasos los dio en el Club Bochófilo Bochazo, donde jugó desde los 4 años.

“Cuando fui a entrenar por primera vez miraba los pajaritos, no entendía nada. Mis papás pensaron que no tenían que llevarme más”, contó entre risas. Pero el talento apareció rápido y lo llevó a Rosario, a la Fundación Messi, una escuelita que funcionaba como puente hacia los grandes clubes. Allí quedó seleccionado y, con el apoyo familiar, dejó su pueblo para instalarse en una pensión y dedicarse de lleno al fútbol.

image

Ese camino lo llevó a Newell’s Old Boys, donde terminó de formarse y compartió plantel con futbolistas como Aníbal Moreno (hoy en Palmeiras) y Juan Pablo Freytes (Fluminense). “Yo quería ir a San Lorenzo, pero quedé en Newell’s y después me hice hincha fanático”, confesó.

Ecuador, madurez y familia

Tras la temporada 2023, Eggel buscó nuevos horizontes en Orense de Ecuador, una experiencia que lo marcó tanto en lo futbolístico como en lo personal. Vivió en Machala, una ciudad compleja en términos de seguridad: “Era ir a entrenar, volver a casa, al súper y nada más”, relató.

image

Ese proceso lo atravesó acompañado por su familia, un sostén clave en su crecimiento. Hoy, su pareja y su hija Francesca, nacida recientemente, son su ancla emocional: “Ser papá es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Me dieron una madurez que antes no tenía”, confesó.

Un recuerdo con Messi y una chance abierta

Entre los recuerdos que guarda, aparece también un encuentro especial: Lionel Messi. Fue en 2017, cuando Eggel fue convocado como sparring de la Selección argentina Sub 20 durante el ciclo de Jorge Sampaoli. “Tenía 18 años. Lo miraba y lo disfrutaba porque no sabía si se iba a repetir”, contó.

Hoy, con recorrido, minutos y una madurez distinta, Marcelo Eggel vuelve a estar en el radar. Colón lo analiza, el mercado sigue abierto y la decisión final dependerá de movimientos internos. Mientras tanto, el Sabalero confirma que, aun con 14 refuerzos cerrados, no deja de mirar oportunidades que puedan elevar la calidad del plantel.

Fuente: Con información de UNO Mendoza