Atento River: se definió el futuro de Santino Andino, una de las obsesiones de Gallardo

El delantero Santino Andino tendría todo acordado para salir de Godoy Cruz de Mendoza y su destino quedó definido

13 de enero 2026 · 12:17hs
Santino Andino se va de Godoy Cruz y jugará en Panathinaikos de Grecia.

Santino Andino se va de Godoy Cruz y jugará en Panathinaikos de Grecia.

River recibió su primer golpe en este mercado de pases, luego de que se confirmara que el delantero Santino Andino, quien era una de las obsesiones del director técnico Marcelo Gallardo, tendría todo listo para continuar su carrera en un club europeo.

Santino Andino no jugará en River

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Godoy Cruz, que es el dueño del pase de Andino y que estuvo en negociaciones con River por un posible traspaso, finalmente le habría dado el visto bueno al Panathinaikos de Grecia, el segundo club más ganador de dicho país, aunque actualmente atraviesa una sequía de 15 años sin títulos en su liga.

La oferta del Panathinaikos sería de 10 millones de euros por el 75% del pase, por un contrato de cuatro años, según detalló el periodista especializado en fichajes Germán García Grova. Esto convertiría a Andino en la venta más cara en la historia del club mendocino, que tendrá un buen colchón económico para reforzarse de la mejor manera posible de cara a la durísima temporada que tendrá por delante en la Primera Nacional.

Pese a la no llegada de Andino, River se muestra muy activo en este mercado de pases, en el que ya cerró los arribos de los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, mientras que en los últimos días se concretó la incorporación del lateral izquierdo uruguayo Matías Viña.

River tendrá un 2026 clave por delante, en el que disputará el Torneo Apertura y Clausura además de la Copa Argentina en el ámbito local, mientras que en el plano internacional tendrá que jugar la Copa Sudamericana luego de 11 años de manera ininterrumpida en la Copa Libertadores.

