Colón, con día y horario definido para el duelo ante Ferro de la tercera fecha

La AFA dio a conocer el cronograma de partidos de la tercera fecha donde Colón recibirá a Ferro. Debutará ante Deportivo Madryn en Santa Fe y luego visitará a Central Norte.

La AFA confirmó oficialmente el cronograma de la tercera fecha del Campeonato de la Primera Nacional 2026 y Colón ya tiene marcado en rojo su próximo compromiso como local. El equipo santafesino recibirá a Ferro Carril Oeste el sábado 21 de febrero, a partir de las 20, en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la Zona A.

De esta manera, el Sabalero comienza a tener un panorama claro de sus primeros pasos en el certamen, con días y horarios definidos para las tres primeras jornadas.

El camino de Colón en las primeras fechas

El conjunto rojinegro abrirá su participación en el torneo ante su gente. En el marco de la fecha 1, Colón debutará como local frente a Deportivo Madryn, el domingo 8 de febrero, desde las 20, en el Brigadier López.

Luego llegará el primer desafío fuera de Santa Fe. Por la segunda fecha, el equipo viajará al norte del país para enfrentar a Central Norte de Salta, el domingo 15 de febrero, a partir de las 18, en lo que será su primer partido como visitante en la temporada.

Finalmente, la tercera fecha marcará el regreso a casa, con el ya confirmado duelo ante Ferro, el sábado 21 de febrero, a las 20.

La tercera fecha, partido por partido (Zona A)

Según el cuadro oficial difundido por AFA, la fecha 3 de la Zona A se disputará de la siguiente manera:

-Racing de Córdoba vs Mitre – Domingo 22, 18.30

-Estudiantes (BA) vs Almirante Brown – Domingo 22, 18.00

-All Boys vs Bolívar – Domingo 22, 17.00

-Los Andes vs Defensores de Belgrano – Domingo 22, 17.00

-Godoy Cruz vs Deportivo Madryn – Viernes 20, 21.30

-Deportivo Morón vs Central Norte – Sábado 21, 17.00

-Colón vs Ferro Carril Oeste – Sábado 21, 20.00

-San Miguel vs Chaco For Ever – Domingo 22, 17.00

-San Telmo vs Acassuso – Domingo 22, 17.00

El encuentro del Sabalero quedó ubicado en uno de los horarios centrales del sábado, en una jornada clave que tendrá varios cruces directos entre equipos con aspiraciones.

Un inicio exigente y con protagonismo como local

Con este calendario, Colón disputará dos de sus primeras tres fechas en el Brigadier López, un dato no menor en un torneo largo y exigente como la Primera Nacional. El objetivo será claro: hacerse fuerte en casa desde el arranque y sumar puntos que le permitan posicionarse rápidamente en la Zona A.

La confirmación del partido ante Ferro le permite al cuerpo técnico y al plantel planificar con mayor precisión, mientras el hincha ya empieza a agendar fechas y horarios para acompañar al equipo en un nuevo desafío por el ansiado regreso a Primera.