Un nuevo dolor de cabeza para Colón: el caso Sanguina suma presión

Independiente Rivadavia le exige a Colón una deuda millonaria por el paraguayo Jorge Sanguina y la situación genera preocupación en la dirigencia sabalera.

El nombre de Jorge Sanguina reaparece en la agenda de Colón , pero lejos del terreno deportivo. El delantero paraguayo, que llegó como una apuesta de proyección, hoy es eje de un reclamo económico por 180.000 dólares que Independiente Rivadavia de Mendoza le exige al club santafesino, una situación que vuelve a poner en primer plano decisiones del pasado reciente.

La historia comenzó el 6 de febrero de 2025, cuando Colón anunciaba con entusiasmo la adquisición del 50% de la ficha del atacante y la firma de un contrato por tres temporadas. El acuerdo implicaba una inversión total de 300.000 dólares, a pagar en 12 cuotas de 25.000, con la idea de incorporar a un futbolista joven y con margen de crecimiento.

Un recorrido breve en Santa Fe

Dentro de la cancha, el impacto de Sanguina fue limitado. Su participación se redujo a cinco partidos oficiales, siempre ingresando desde el banco de suplentes, acumulando 89 minutos y un solo gol, marcado ante Nueva Chicago. La excepción fue su presencia como titular en la Copa Argentina 2025, en la eliminación frente a San Martín de Tucumán, donde fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo en un partido que terminó igualado sin goles y se definió por penales.

Mientras el delantero no lograba consolidarse futbolísticamente, la operación comenzó a generar un problema mayor fuera del campo. Según se informó en Radio Gol (FM 96.7), Colón mantiene una deuda de 180.000 dólares con Independiente Rivadavia, correspondiente a cuotas impagas del acuerdo original.

Presente en Ameliano y contraste deportivo

Lejos de Santa Fe, Sanguina encontró continuidad. Actualmente, el paraguayo milita en Ameliano, donde muestra números que contrastan con su paso por Colón. Allí disputó 12 partidos, con nueve titularidades y tres ingresos desde el banco, sumando 460 minutos en cancha y cuatro goles, estadísticas que reflejan un protagonismo que nunca pudo alcanzar con la camiseta rojinegra.

Ese contraste vuelve a poner el foco sobre la decisión de invertir en su momento y sobre la dificultad de Colón para capitalizar futbolísticamente una operación que hoy genera más dolores de cabeza que réditos.

Un tema que sigue abierto

El caso Sanguina se suma a una serie de situaciones contractuales y financieras que condicionan el presente institucional del club. Más allá del rendimiento actual del delantero en el fútbol paraguayo, la prioridad en Santa Fe pasa por resolver el reclamo económico para evitar que el conflicto escale y derive en sanciones.

LEER MÁS: Otra vez en la mira de FIFA: Colón y un conflicto que amenaza con una nueva inhibición

Así, la historia de Jorge Sanguina queda partida en dos: un presente con goles y continuidad en Ameliano, y un pasado en Colón que hoy vuelve a escena, no por lo que dejó en la cancha, sino por una deuda que sigue sin saldarse.