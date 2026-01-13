Uno Santa Fe | Colón | Colón

Otra vez en la mira de FIFA: Colón y un conflicto que amenaza con una nueva inhibición

Montevideo City Torque sigue insistiendo por Andrew Teuten, quien se fue libre de Colón. Amenaza con llevar su reclamo a FIFA. ¿En qué consiste? ¿Habrá nueva inhibición?

13 de enero 2026 · 08:32hs
   

Colón vuelve a quedar bajo la lupa y el escenario no es alentador. En las próximas horas podría activarse una nueva inhibición en FIFA, producto de una deuda pendiente con Montevideo City Torque por el pase del lateral izquierdo uruguayo Andrew Teuten, un conflicto heredado que atraviesa distintas gestiones y que vuelve a escena en un momento sensible para el club.

Se trata de una obligación económica generada durante la conducción de José Vignatti, que no pudo resolverse en la gestión posterior de Víctor Godano y que hoy amenaza con convertirse en un nuevo reclamo formal ante el máximo organismo del fútbol mundial. De concretarse, el impacto no sería inmediato, pero sí podría condicionar seriamente el próximo mercado de pases de invierno y los planes deportivos a futuro.

El origen del conflicto

Montevideo City Torque reclama 250.000 dólares en concepto de compensación, luego de perder el 50% de los derechos económicos que poseía sobre Teuten. El jugador quedó con el pase en su poder, situación que terminó de romper el vínculo entre las partes y dejó al club uruguayo sin el porcentaje que conservaba como patrimonio.

El Sabalero, que tenía la otra mitad de la ficha y controlaba el futuro del futbolista, había acordado en su momento ponerse al día con la deuda para que el lateral completara el año. Sin embargo, al no estar en los planes deportivos para 2025 y sin posibilidad de renovación, Teuten terminó marchándose en condición de libre, lo que activó el reclamo del elenco charrúa.

Negociaciones trabadas y riesgo latente

Las negociaciones están trabadas, aunque nunca se dieron por caídas. El objetivo fue, desde un primer momento, evitar un nuevo juicio en FIFA, que podría terminar siendo mucho más oneroso para Colón. No obstante, el paso de las semanas sin una resolución concreta volvió a tensar la relación entre las partes.

La postura de City Torque es clara: al perder el 50% del pase del jugador, exige una compensación económica que repare ese perjuicio. Desde Santa Fe, en tanto, se reconoce la complejidad del escenario y la necesidad de encontrar una salida que no derive en una sanción internacional.

Un frente abierto en un momento clave

El dato no es menor. Mientras la dirigencia sabalera intenta levantar la inhibición en FIFA por la deuda con Alberto Espínola, este conflicto aparece como una amenaza paralela que puede desbalancear las finanzas y condicionar decisiones estratégicas. Una inhibición, aunque no inmediata, podría bloquear incorporaciones en el corto plazo y sumar presión a un club que busca estabilidad.

La situación lleva varias semanas sin resolución y expone, una vez más, las consecuencias de decisiones arrastradas entre gestiones. En Colón saben que el margen es cada vez menor y que evitar otro litigio en FIFA es clave para no agravar un escenario que ya es delicado. El tiempo corre y la pelota, otra vez, está en el escritorio de la dirigencia.

