Colón tiene confirmado al cuerpo arbitral para el encuentro que afrontará el próximo domingo frente a San Telmo, en la Isla Maciel, por la fecha 6 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional. El duelo comenzará a las 16 y contará con Franco Acita como juez principal.
Colón ya sabe quién lo dirigirá ante San Telmo: Franco Acita, un juez con saldo esquivo
Colón visitará este domingo, desde las 16, a San Telmo por la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El árbitro designado es Franco Acita.
Por Ovación
La terna se completará con Mariano Rosetti como asistente 1, Diego Romero como asistente 2 y Gonzalo Correa en el rol de cuarto árbitro. De este modo, el Sabalero ya conoce a las autoridades para un compromiso que puede resultar determinante en su búsqueda de afirmarse en el campeonato.
Un antecedente que no favorece al Sabalero
Más allá de la designación, el dato saliente pasa por el historial de Acita con Colón. El árbitro ya estuvo al frente de cuatro partidos del conjunto rojinegro, con un balance que hasta aquí no le fue favorable: tres empates y una derrota.
Se trata de un registro que marca una particularidad en la previa, ya que el equipo santafesino todavía no pudo ganar con este juez y buscará romper esa tendencia cuando se presente en una cancha siempre complicada como la de San Telmo.
El primer cruce: empate en Arroyito
El primer antecedente de Colón con Franco Acita se remonta al 24 de octubre de 2022, cuando el equipo entonces dirigido por Marcelo Saralegui igualó 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Aquella noche, Santiago Pierotti puso en ventaja al Sabalero, que parecía encaminado a llevarse un buen resultado, aunque finalmente Damián Martínez selló la igualdad para el Canalla.
El último partido: caída ante Temperley
El antecedente más reciente con Acita se dio el 7 de septiembre de 2024, en una tarde adversa para Colón. Fue derrota 1-0 ante Temperley en el estadio Alfredo Beranger, en el marco de la Primera Nacional.
En ese compromiso, el único tanto del encuentro lo convirtió Franco Ayunta, en un resultado que significó otro capítulo sin victorias para el Sabalero bajo el arbitraje del mismo juez.
Colón buscará cambiar la historia en la Isla Maciel
Con este panorama, la designación de Franco Acita suma un condimento extra a la previa del compromiso frente a San Telmo. Colón no solo tendrá por delante una prueba exigente fuera de Santa Fe, sino también la posibilidad de quebrar una estadística que hasta ahora le fue adversa con este árbitro.
LEER MÁS: Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo
El domingo, desde las 16, el rojinegro irá por tres puntos valiosos en la Isla Maciel, con la intención de hacerse fuerte en una categoría que no da respiro y empezar a torcer también sus antecedentes cada vez que Acita aparece en escena.
Fecha 6 de la Primera Nacional
San Martín (SJ) - San martín (T)
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Sebastián Osudar
Asistente 2: Emanuel Serrale
Cuarto árbitro: Luis Martínez
Almagro - Quilmes
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Acassuso - Deportivo Morón
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Defensores de Belgrano - Mitre
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Federico García
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia
San Miguel - Racing (CBA)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Ciudad de Bolívar - Almirante Brown
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Franco Morón
Deportivo Madryn - Estudiantes
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Javier Viglietti
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Marcela Sanz
Ferro - Los Andes
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Tristán Suárez - Gimnasia (J)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Mariano Ruas
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Matías Ansede
Chaco For Ever - Godoy Cruz
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Guido Córdoba
Cuarto árbitro: César Ceballo
Chacarita - At. de Rafaela
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Juan González
Asistente 2:Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
Patronato - Colegiales
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Mariano Ascensi
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Franco Rioja
San Telmo - Colón
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Gonzalo Correa
Temperley - Atlanta
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Damián Rubino
Central Norte - All Boys
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Güemes - Agropecuario
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Víctor Rojas
Asistente 2: José Ponce
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Deportivo Maipú - Midland
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Nueva Chicago - Gimnasia (Salta)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann