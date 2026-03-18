Colón ya sabe quién lo dirigirá ante San Telmo: Franco Acita, un juez con saldo esquivo

Colón visitará este domingo, desde las 16, a San Telmo por la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El árbitro designado es Franco Acita.

Colón tiene confirmado al cuerpo arbitral para el encuentro que afrontará el próximo domingo frente a San Telmo, en la Isla Maciel, por la fecha 6 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional. El duelo comenzará a las 16 y contará con Franco Acita como juez principal.

La terna se completará con Mariano Rosetti como asistente 1, Diego Romero como asistente 2 y Gonzalo Correa en el rol de cuarto árbitro. De este modo, el Sabalero ya conoce a las autoridades para un compromiso que puede resultar determinante en su búsqueda de afirmarse en el campeonato.

Un antecedente que no favorece al Sabalero

Más allá de la designación, el dato saliente pasa por el historial de Acita con Colón. El árbitro ya estuvo al frente de cuatro partidos del conjunto rojinegro, con un balance que hasta aquí no le fue favorable: tres empates y una derrota.

Se trata de un registro que marca una particularidad en la previa, ya que el equipo santafesino todavía no pudo ganar con este juez y buscará romper esa tendencia cuando se presente en una cancha siempre complicada como la de San Telmo.

El primer cruce: empate en Arroyito

El primer antecedente de Colón con Franco Acita se remonta al 24 de octubre de 2022, cuando el equipo entonces dirigido por Marcelo Saralegui igualó 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Aquella noche, Santiago Pierotti puso en ventaja al Sabalero, que parecía encaminado a llevarse un buen resultado, aunque finalmente Damián Martínez selló la igualdad para el Canalla.

El último partido: caída ante Temperley

El antecedente más reciente con Acita se dio el 7 de septiembre de 2024, en una tarde adversa para Colón. Fue derrota 1-0 ante Temperley en el estadio Alfredo Beranger, en el marco de la Primera Nacional.

En ese compromiso, el único tanto del encuentro lo convirtió Franco Ayunta, en un resultado que significó otro capítulo sin victorias para el Sabalero bajo el arbitraje del mismo juez.

Colón buscará cambiar la historia en la Isla Maciel

Con este panorama, la designación de Franco Acita suma un condimento extra a la previa del compromiso frente a San Telmo. Colón no solo tendrá por delante una prueba exigente fuera de Santa Fe, sino también la posibilidad de quebrar una estadística que hasta ahora le fue adversa con este árbitro.

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El domingo, desde las 16, el rojinegro irá por tres puntos valiosos en la Isla Maciel, con la intención de hacerse fuerte en una categoría que no da respiro y empezar a torcer también sus antecedentes cada vez que Acita aparece en escena.

Fecha 6 de la Primera Nacional

San Martín (SJ) - San martín (T)

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Sebastián Osudar

Asistente 2: Emanuel Serrale

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Almagro - Quilmes

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Acassuso - Deportivo Morón

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Defensores de Belgrano - Mitre

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Federico García

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

San Miguel - Racing (CBA)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Ciudad de Bolívar - Almirante Brown

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Franco Morón

Deportivo Madryn - Estudiantes

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Javier Viglietti

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Marcela Sanz

Ferro - Los Andes

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Tristán Suárez - Gimnasia (J)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Matías Ansede

Chaco For Ever - Godoy Cruz

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Guido Córdoba

Cuarto árbitro: César Ceballo

Chacarita - At. de Rafaela

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Juan González

Asistente 2:Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

Patronato - Colegiales

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Colón Franco Acita.jpg La última vez que Franco Acita fue árbitro de un partido de Colón, hubo una gran polémica en el penal decisivo que le dio a Temperley.

San Telmo - Colón

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa

Temperley - Atlanta

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Central Norte - All Boys

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Güemes - Agropecuario

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Víctor Rojas

Asistente 2: José Ponce

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Deportivo Maipú - Midland

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Nueva Chicago - Gimnasia (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann