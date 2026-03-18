Preocupación en Colón por la situación de Ignacio Lago: figura en la cancha, incógnita afuera

Ignacio Lago fue la gran figura en el 1-0 ante Acassuso, pero en Colón crece la inquietud por su futuro, ya que su vínculo vence el 31 de diciembre.

Ignacio Lago volvió a hacer ruido en Colón . Esta vez, por todo lo bueno que mostró dentro de la cancha y también por lo que empieza a generar su situación contractual fuera de ella.

El delantero fue determinante en la victoria ante Acassuso en el Brigadier López, donde anotó el golazo que selló el 1-0 y le permitió al Sabalero bajar al líder para quedar a solo un punto en la Zona A del Torneo de la Primera Nacional.

La actuación de Lago fue, además, una de las más completas desde su regreso. Desequilibrante, participativo, punzante y con decisión para atacar, el extremo exhibió un nivel muy cercano al que había mostrado en el inicio de 2024, antes de aquella lesión que frenó su gran momento. Por eso, mientras en lo futbolístico su presente entusiasma, en el mundo Colón se instaló otro tema que genera alerta: qué pasará con su continuidad.

Un contrato que empieza a jugar fuerte en Colón

Lo concreto es que el vínculo de Ignacio Lago con Colón se extiende hasta el 31 de diciembre. Eso significa que, si no hay renovación, una vez superado el 30 de junio podrá quedar en condiciones de firmar un precontrato con cualquier otro club en calidad de libre, aunque recién podría marcharse cuando termine el año.

Ignacio Lago.jpg La situación de Ignacio Lago sigue sin resolverse y hay mucha preocupación en Colón. Prensa Colón

Ese escenario encendió una señal de preocupación en la dirigencia rojinegra. No solo por lo que implicaría perder a un futbolista que volvió a ser decisivo, sino también por las derivaciones que podría tener la situación con Talleres de Córdoba, el club desde el cual llegó el atacante.

La compra de Colón y un posible conflicto con Talleres

Lago desembarcó en Colón procedente de Talleres con una opción de compra, y el Sabalero terminó ejecutándola para quedarse con el 50 por ciento de su ficha. En ese marco, una eventual salida libre del jugador no solo golpearía al club santafesino, sino también al conjunto cordobés, que conserva la otra mitad de los derechos económicos.

Si no se logra una renovación y el futbolista termina marchándose sin dejar rédito, se abriría un conflicto importante. Incluso, desde Córdoba podrían quedar en condiciones de iniciar un reclamo judicial contra Colón, al entender que también se verían perjudicados por la pérdida del patrimonio compartido.

Un antecedente que no pasa inadvertido

En el medio aparece otro nombre que en Colón no pasa desapercibido: el de Pablo Caro, representante de Ignacio Lago. El agente tiene un antecedente fuerte en la institución, ya que fue quien logró sacar en libertad de acción a Gerónimo Poblete durante la presidencia de José Vignatti.

Por eso, cada movimiento alrededor de la negociación se sigue con lupa. Tras el triunfo ante Acassuso, al propio Lago se le consultó por su futuro, aunque prefirió no dar definiciones. Se limitó a señalar que se trata de un tema que le corresponde manejar a su representante.

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En el cambio de dirigencia, Lago planteó la necesidad de una mejora salarial, al considerar que sus ingresos habían quedado retrasados respecto de su actualidad y de su importancia en el plantel. El club accedió a ese pedido, en una señal de reconocimiento y también de intención de sostenerlo como una pieza importante del proyecto deportivo.