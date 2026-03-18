Uno Santa Fe | Colón | Colón

Preocupación en Colón por la situación de Ignacio Lago: figura en la cancha, incógnita afuera

Ignacio Lago fue la gran figura en el 1-0 ante Acassuso, pero en Colón crece la inquietud por su futuro, ya que su vínculo vence el 31 de diciembre.

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 11:18hs
Preocupación en Colón por la situación de Ignacio Lago: figura en la cancha, incógnita afuera

Prensa Colón

Ignacio Lago volvió a hacer ruido en Colón. Esta vez, por todo lo bueno que mostró dentro de la cancha y también por lo que empieza a generar su situación contractual fuera de ella.

LEER MÁS: Colón ya sabe quién lo dirigirá ante San Telmo: Franco Acita, un juez con saldo esquivo

El delantero fue determinante en la victoria ante Acassuso en el Brigadier López, donde anotó el golazo que selló el 1-0 y le permitió al Sabalero bajar al líder para quedar a solo un punto en la Zona A del Torneo de la Primera Nacional.

La actuación de Lago fue, además, una de las más completas desde su regreso. Desequilibrante, participativo, punzante y con decisión para atacar, el extremo exhibió un nivel muy cercano al que había mostrado en el inicio de 2024, antes de aquella lesión que frenó su gran momento. Por eso, mientras en lo futbolístico su presente entusiasma, en el mundo Colón se instaló otro tema que genera alerta: qué pasará con su continuidad.

Un contrato que empieza a jugar fuerte en Colón

Lo concreto es que el vínculo de Ignacio Lago con Colón se extiende hasta el 31 de diciembre. Eso significa que, si no hay renovación, una vez superado el 30 de junio podrá quedar en condiciones de firmar un precontrato con cualquier otro club en calidad de libre, aunque recién podría marcharse cuando termine el año.

Ignacio Lago.jpg
La situaci&oacute;n de Ignacio Lago sigue sin resolverse y hay mucha preocupaci&oacute;n en Col&oacute;n.

La situación de Ignacio Lago sigue sin resolverse y hay mucha preocupación en Colón.

Ese escenario encendió una señal de preocupación en la dirigencia rojinegra. No solo por lo que implicaría perder a un futbolista que volvió a ser decisivo, sino también por las derivaciones que podría tener la situación con Talleres de Córdoba, el club desde el cual llegó el atacante.

La compra de Colón y un posible conflicto con Talleres

Lago desembarcó en Colón procedente de Talleres con una opción de compra, y el Sabalero terminó ejecutándola para quedarse con el 50 por ciento de su ficha. En ese marco, una eventual salida libre del jugador no solo golpearía al club santafesino, sino también al conjunto cordobés, que conserva la otra mitad de los derechos económicos.

Si no se logra una renovación y el futbolista termina marchándose sin dejar rédito, se abriría un conflicto importante. Incluso, desde Córdoba podrían quedar en condiciones de iniciar un reclamo judicial contra Colón, al entender que también se verían perjudicados por la pérdida del patrimonio compartido.

Un antecedente que no pasa inadvertido

En el medio aparece otro nombre que en Colón no pasa desapercibido: el de Pablo Caro, representante de Ignacio Lago. El agente tiene un antecedente fuerte en la institución, ya que fue quien logró sacar en libertad de acción a Gerónimo Poblete durante la presidencia de José Vignatti.

Por eso, cada movimiento alrededor de la negociación se sigue con lupa. Tras el triunfo ante Acassuso, al propio Lago se le consultó por su futuro, aunque prefirió no dar definiciones. Se limitó a señalar que se trata de un tema que le corresponde manejar a su representante.

LEER MÁS: Colón, entre una baja obligada y dos posibles regresos para visitar a San Telmo

En el cambio de dirigencia, Lago planteó la necesidad de una mejora salarial, al considerar que sus ingresos habían quedado retrasados respecto de su actualidad y de su importancia en el plantel. El club accedió a ese pedido, en una señal de reconocimiento y también de intención de sostenerlo como una pieza importante del proyecto deportivo.

Colón Ignacio Lago Acassuso
Noticias relacionadas
colon domino con claridad y las estadisticas lo muestran: superioridad en tiros, posesion y ataques

Colón dominó con claridad y las estadísticas lo muestran: superioridad en tiros, posesión y ataques

dario sarmiento debuto en colon entre lagrimas y un momento personal delicado

Darío Sarmiento debutó en Colón entre lágrimas y un momento personal delicado

el fantasma de las lesiones persigue a colon: mas de 40 bajas en 2025 y los primeros problemas en 2026

El fantasma de las lesiones persigue a Colón: más de 40 bajas en 2025 y los primeros problemas en 2026

medran suma aire en colon: resultados que sostienen un proceso todavia en construccion

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Lo último

Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newells tras la goleada ante Lanús

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newell's tras la goleada ante Lanús

Último Momento
Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newells tras la goleada ante Lanús

Roberto Sensini renunció como director deportivo de Newell's tras la goleada ante Lanús

Frank Kudelka: No estamos a la altura de la camiseta de Newells

Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's"

Viruela del mono: los riesgos de la variante detectada en Argentina, síntomas y precauciones a tomar

Viruela del mono: los riesgos de la variante detectada en Argentina, síntomas y precauciones a tomar

Ovación
El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11 del Apertura

Unión quiere cortar la mala racha en una dura visita a Argentino (J)

Unión quiere cortar la mala racha en una dura visita a Argentino (J)

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Argentina se postula para ser sede del Mundial de rugby 2035

Se realizó la presentación del libro Manual de Clubes en el Concejo Municipal

Se realizó la presentación del libro Manual de Clubes en el Concejo Municipal

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"