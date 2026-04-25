El mensaje intimidatorio de la barra dirigido al presidente de Colón José Alonso

Este sábado en horas de la madrugada, en la puerta del club Colón colgaron una bandera apuntando al presidente sabalero José Alonso

El mensaje de la barra apuntando al presidente de Colón José Alonso.

Son horas convulsionadas las que se viven en Colón en materia de seguridad . Y un nuevo hecho así lo corrobora, dado que este sabado por la madrugada, la barra colgó una bandera intimidante apuntando al presidente José Alonso.

El mensaje fue dirigido de manera explícita al máximo dirigente rojinegro, incluyendo reclamos por un supuesto uso del sector en tiempos electorales y un posterior distanciamiento.

La barra y un mensaje intimidante para José Alonso

"Alonso, nos usaste para elecciones y ahora te hacés el desentendido. 2do aviso”, reza el trapo. En lo que claramente se trata de un mensaje mafioso.

Recordando que en la previa al partido con San Miguel, dentro del estadio se colgó una bandera que decía "Con la mafia no se negocia" y por la cual Colón terminó siendo sancionado.

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A diferencia del episodio mencionado, esta vez la bandera fue colgada en la puerta del club. Lo que marca un cambio en la modalidad y amplía el foco de atención en materia de seguridad.

La suma de estos hechos, enciende todas las alarmas dentro de la comisión directiva, como así también en los organismos de seguridad que reforzarán este domingo la seguridad dentro y fuera del estadio.