Un defensor de Colón está en duda para el partido ante Godoy Cruz

En las últimas horas, la información indica que un defensor de Colón arrastra una molestia física y está en duda su presencia ante el Tomba

Pareciera que el DT de Colón Ezequiel Medrán no para de sumar inconvenientes. Y es que a las bajas confirmadas de Matías Muñoz, Julián Marcioni, Mauro Peinipil y Leandro Allende se podría sumar una más.

Y se trata del marcador central Federico Rasmussen, quien había terminado el partido con Deportivo Morón evidenciando alguna dificultad a la hora de correr, aunque con el correr de los días pareció estar recuperado.

Sin embargo a un día del partido ante Godoy Cruz, se menciona que el zaguero arrastra una fatiga muscular y por eso se lo va a esperar para ver si está en condiciones de jugar.

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Está claro que se trata de una pieza vital para la formación titular y es por eso que prenden velas para su recuperación. En caso de que no pueda jugar, su lugar sería ocupado por Nicolás Thaller.

En lo que va del campeonato, Rasmussen jugó todos los partidos como titular, pero además completó todos los minutos, demostrando lo importante que es para el equipo.