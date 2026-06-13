Colón afrontó una prueba exigente frente a Defensores de Belgrano, a quien goleó por 3-0, en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional. Federico Rasmussen (PT 9'), Pier Barrios (PT 21') y Julián Marcioni (ST 3'), los goles del Sabalero.
El minuto a minuto de Colón ante Defensores de Belgrano
Colón, que venía de cuatro empates consecutivos, goleó a Defensores de Belgrano por 3-0 con goles de Federico Rasmussen (PT 9'), Pier Barrios (PT 21') y Julián Marcioni (ST 3').
El encuentro fue arbitrado por Juan Pafundi y apareció como una oportunidad clave para que el equipo de Ezequiel Medrán vuelva a la victoria después de cuatro empates consecutivos. De esta manera, se acercó al líder Deportivo Morón.
Formaciones de Defensores de Belgrano y Colón
Defensores de Belgrano: 1-Alejandro Medina; 4-Brian Gómez, 2-Ian Pérez, 6-Nicolás Vaquer e 3-Alan Pérez; 8-Ignacio Gutiérrez, 5-Luis Jerez Silva, 10-Leandro Ciccolini y 11-Patricio Moyano; 7-Ezequiel Aguirre y 9-Enzo González. DT: César Eduardo Vigevani.
Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Leandro Allende; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio e 10-Ignacio Lago; 7-Darío Sarmiento y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Estadio: Juan Pasquale.
Árbitro: Juan Pafundi.