Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto de Colón ante Defensores de Belgrano

Colón, que venía de cuatro empates consecutivos, goleó a Defensores de Belgrano por 3-0 con goles de Federico Rasmussen (PT 9'), Pier Barrios (PT 21') y Julián Marcioni (ST 3').

13 de junio 2026 · 15:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El minuto a minuto de Colón ante Defensores de Belgrano

Colón afrontó una prueba exigente frente a Defensores de Belgrano, a quien goleó por 3-0, en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional. Federico Rasmussen (PT 9'), Pier Barrios (PT 21') y Julián Marcioni (ST 3'), los goles del Sabalero.

El encuentro fue arbitrado por Juan Pafundi y apareció como una oportunidad clave para que el equipo de Ezequiel Medrán vuelva a la victoria después de cuatro empates consecutivos. De esta manera, se acercó al líder Deportivo Morón.

Live Blog Post

Arrancó el partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Colón ya visita a Defensores de Belgrano, en el Juan Pasquale, en busca de volver a la victoria para no perder el tren de punta en la Zona A de la Primera Nacional.

Defensores Colón

Live Blog Post

PT 9' Gol de Colón: Federico Rasmussen abre la cuenta

Federico Rasmussen, tras un tiro de esquina desde la izquierda que peinó Bonansea, pescó la pelota en el área y la mandó al fondo de la red para el 1-0 ante Defensores de Belgrano.

Colón Ciudad Bolívar Federico Rasmussen

Live Blog Post

PT 21' Gol de Colón: Pier Barrios pone el 2-0

Pier Barrios, luego que Federico Lértora ganara en el segundo palo, la empujó abajo del arco y puso el 2-0 de Colón ante Defensores de Belgrano.

Federico Rasmussen Pier Barrios

Live Blog Post

Final del primer tiempo entre Colón y Defensores de Belgrano

Colón le está ganando a Defensores de Belgrano por 2-0 con los goles de Federico Rasmussen y Pier Barrios, y se acerca otra vez a la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón festejo

Live Blog Post

Comenzó el complemento en el Juan Pasquale

Colón le está ganando a Defensores de Belgrano por 2-0 con los tantos de Rasmussen y Barrios.

Alan Bonansea

Live Blog Post

ST 3' Golazo de Marcioni para Colón, que golea a Defensores de Belgrano

Una gran jugada de Ignacio Lago por la izquierda para asistir de cabeza a Julián Marcioni, quien estableció el 3-0 ante Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale.

Julián Marcioni

Live Blog Post

Final del partido en el bajo Núñez: goleó Colón

Colón goleó a Defensores de Belgrano por 3-0, con los tantos de Rasmussen, Barrios y Marcioni y se arrimó a la pelea de arriba en la Zona A de la Primera Nacional.

Rasmussen.jpg

Formaciones de Defensores de Belgrano y Colón

Defensores de Belgrano: 1-Alejandro Medina; 4-Brian Gómez, 2-Ian Pérez, 6-Nicolás Vaquer e 3-Alan Pérez; 8-Ignacio Gutiérrez, 5-Luis Jerez Silva, 10-Leandro Ciccolini y 11-Patricio Moyano; 7-Ezequiel Aguirre y 9-Enzo González. DT: César Eduardo Vigevani.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Leandro Allende; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio e 10-Ignacio Lago; 7-Darío Sarmiento y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Juan Pafundi.

Colón Defensores de Belgrano Primera Nacional
Noticias relacionadas
lago puso en valor la reaccion de colon: nunca dejamos de creer

Lago puso en valor la reacción de Colón: "Nunca dejamos de creer"

medran: necesitabamos romper esa piedra y volver a encontrarnos con el triunfo

Medrán: "Necesitábamos romper esa piedra y volver a encontrarnos con el triunfo"

el uno por uno de la goleada de colon para recuperar la fe ante defensores de belgrano

El uno por uno de la goleada de Colón para recuperar la fe ante Defensores de Belgrano

colon respondio con futbol, goles y caracter cuando mas lo necesitaba

Colón respondió con fútbol, goles y carácter cuando más lo necesitaba

Lo último

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Último Momento
Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Ovación
Lago puso en valor la reacción de Colón: Nunca dejamos de creer

Lago puso en valor la reacción de Colón: "Nunca dejamos de creer"

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo