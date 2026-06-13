El minuto a minuto de Colón ante Defensores de Belgrano Colón, que venía de cuatro empates consecutivos, goleó a Defensores de Belgrano por 3-0 con goles de Federico Rasmussen (PT 9'), Pier Barrios (PT 21') y Julián Marcioni (ST 3'). 13 de junio 2026 · 15:32hs

Colón afrontó una prueba exigente frente a Defensores de Belgrano, a quien goleó por 3-0, en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional. Federico Rasmussen (PT 9'), Pier Barrios (PT 21') y Julián Marcioni (ST 3'), los goles del Sabalero.

El encuentro fue arbitrado por Juan Pafundi y apareció como una oportunidad clave para que el equipo de Ezequiel Medrán vuelva a la victoria después de cuatro empates consecutivos. De esta manera, se acercó al líder Deportivo Morón.

Live Blog Post Arrancó el partido entre Colón y Defensores de Belgrano Colón ya visita a Defensores de Belgrano, en el Juan Pasquale, en busca de volver a la victoria para no perder el tren de punta en la Zona A de la Primera Nacional. Defensores Colón Live Blog Post PT 9' Gol de Colón: Federico Rasmussen abre la cuenta Federico Rasmussen, tras un tiro de esquina desde la izquierda que peinó Bonansea, pescó la pelota en el área y la mandó al fondo de la red para el 1-0 ante Defensores de Belgrano. Colón Ciudad Bolívar Federico Rasmussen UNO Santa Fe | José Busiemi Live Blog Post PT 21' Gol de Colón: Pier Barrios pone el 2-0 Pier Barrios, luego que Federico Lértora ganara en el segundo palo, la empujó abajo del arco y puso el 2-0 de Colón ante Defensores de Belgrano. Federico Rasmussen Pier Barrios UNO Santa Fe | José Busieni Live Blog Post Final del primer tiempo entre Colón y Defensores de Belgrano Colón le está ganando a Defensores de Belgrano por 2-0 con los goles de Federico Rasmussen y Pier Barrios, y se acerca otra vez a la punta de la Zona A de la Primera Nacional. Colón festejo UNO Santa Fe | José Busiemi Live Blog Post Comenzó el complemento en el Juan Pasquale Colón le está ganando a Defensores de Belgrano por 2-0 con los tantos de Rasmussen y Barrios. Alan Bonansea Prensa Colón Live Blog Post ST 3' Golazo de Marcioni para Colón, que golea a Defensores de Belgrano Una gran jugada de Ignacio Lago por la izquierda para asistir de cabeza a Julián Marcioni, quien estableció el 3-0 ante Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale. Julián Marcioni UNO Santa Fe | José Busiemi Live Blog Post Final del partido en el bajo Núñez: goleó Colón Colón goleó a Defensores de Belgrano por 3-0, con los tantos de Rasmussen, Barrios y Marcioni y se arrimó a la pelea de arriba en la Zona A de la Primera Nacional. Rasmussen.jpg Formaciones de Defensores de Belgrano y Colón Defensores de Belgrano: 1-Alejandro Medina; 4-Brian Gómez, 2-Ian Pérez, 6-Nicolás Vaquer e 3-Alan Pérez; 8-Ignacio Gutiérrez, 5-Luis Jerez Silva, 10-Leandro Ciccolini y 11-Patricio Moyano; 7-Ezequiel Aguirre y 9-Enzo González. DT: César Eduardo Vigevani. Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Leandro Allende; 11-Julián Marcioni, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio e 10-Ignacio Lago; 7-Darío Sarmiento y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán. Estadio: Juan Pasquale. Árbitro: Juan Pafundi.