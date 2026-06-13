Los curiosos datos del historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Colón buscará volver a la victoria este sábado a las 15.30 cuando visite a Defensores de Belgrano, con quien protagoniza un curioso historial.

Cada vez que Colón y Defensores de Belgrano se enfrentan aparece una historia que comenzó hace varias décadas y que tiene al conjunto rojinegro como claro dominador en los números globales. Sin embargo, el presente de la estadística marca una tendencia que invita a la cautela para los santafesinos.

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Hasta aquí, ambos equipos se cruzaron en 34 oportunidades oficiales, con 14 victorias para Colón, ocho triunfos para Defensores de Belgrano y 12 empates.

Los números generales reflejan una superioridad histórica del Sabalero, aunque los últimos antecedentes evidencian un crecimiento del Dragón, que logró equilibrar una rivalidad que durante muchos años le fue esquiva.

Una tendencia que cambió en los últimos años entre Colón y Defensores

Más allá de la ventaja rojinegra en el historial, los enfrentamientos recientes muestran a Defensores de Belgrano atravesando uno de sus mejores momentos frente a Colón.

De hecho, el conjunto de Núñez ganó tres de los últimos cuatro partidos oficiales entre ambos equipos. El restante quedó en manos del Sabalero, que consiguió una de sus victorias más contundentes en la Primera Nacional 2024.

Aquella tarde, en el Brigadier López, el equipo santafesino se impuso por 2-0 gracias a los goles de Federico Jourdan y Christian Bernardi, en una actuación que le permitió consolidarse como protagonista del torneo.

Sin embargo, desde entonces el Dragón logró volver a imponerse y recuperar terreno en la serie reciente.

El último capítulo fue para el equipo de Núñez ante Colón

La más reciente confrontación entre ambos se produjo el 2 de septiembre del año pasado en el estadio Juan Pasquale.

En aquella oportunidad, Defensores de Belgrano, dirigido por Fabián Nardozza, se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol convertido por Gonzalo Gamarra.

Ese triunfo ratificó el buen momento del Dragón en los cruces directos y volvió a demostrar que el historial general ya no alcanza para explicar lo que sucede actualmente cada vez que se encuentran frente a frente.

Un nuevo desafío para escribir otra página entre Colón y Defensores

Este sábado, Colón tendrá la posibilidad de reafirmar la ventaja que conserva en el historial y, al mismo tiempo, cortar una racha reciente que favorece a su rival.

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Para el equipo de Ezequiel Medrán el encuentro aparece como una oportunidad doble: sumar tres puntos fundamentales para seguir cerca de los puestos de vanguardia y recuperar protagonismo en una serie particular que en los últimos tiempos comenzó a inclinarse hacia el lado de Defensores.

El Dragón, por su parte, intentará aprovechar la localía para prolongar su buen presente ante el Sabalero y sumar una nueva victoria que fortalezca sus aspiraciones de mantenerse en puestos de Reducido.

Con 34 antecedentes detrás y una historia que mezcla tradición y actualidad, Colón y Defensores de Belgrano volverán a encontrarse en un duelo que promete agregar otro capítulo a una rivalidad que sigue vigente en el ascenso argentino.