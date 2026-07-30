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Germán Lerche dijo que el presente de Colón es desesperante y elogió a Unión

El expresidente de Colón Germán Lerche se despachó con dureza sobre el presente del club sabalero y a la vez ponderó a Unión por su trabajo en las inferiores

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 12:44hs
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Germán Lerche calificó el presente de Colón y elogió la política de infereriores de Unión.

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Germán Lerche calificó el presente de Colón y elogió la política de infereriores de Unión.

Cada vez que habla genera polémica y el rechazo en la mayoría de los hinchas de Colón. Y es que su paso como presidente del equipo sabalero terminó de la peor manera.

Y seguramente en este caso no será la excepción, ya que este jueves en diálogo con Mañana Uno por 106.3, Lerche habló sobre el presente de Colón calificándolo de desesperante y a la vez terminó elogiando la política de Unión.

Lerche describió el presente de Colón y destacó a Unión

"Para mí es una buena noticia que el hincha de Colón se enoje cuando yo opino, porque eso significa que lo saco de la modorra. La situación de Colón es desesperante, a mí me desespera, yo charlo con muchos hinchas, me junto normalmente, conversamos y me trasladan sus preocupaciones", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "La situación es desesperante y no pasa por la última foto que es la derrota contra Chaco For Ever. No es la foto para mirar el vaso medio lleno y decir que estamos terceros en la tabla de posiciones de una zona. Y es que contando las dos zonas, debemos estar octavos o novenos en la sumatoria de puntos".

Y continuó describiendo la situación: "Pero no es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, pasa por el proyecto deportivo, el imaginario y saber hacia donde vamos y de dónde arrancamos. Lo que está viviendo Colón ahora es consecuencia de los desastres que hicieron en los últimos 10 años".

"Liquidaron las inferiores y el club, vos no podés en cada libro de pases traer entre 15 y 20 jugadores. Todo hincha de Colón aspira a lograr ascender y ojalá se pueda dar. Pero la pregunta es ¿Y después qué? Cuales van a ser los jugadores con los que vamos a afrontar el campeonato de Primera División", aseguró Lerche.

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En otro tramo de la charla, el exdirigente reveló: "Porque más tarde que temprano, el torneo volverá a jugarse con 20 equipos, porque es imposible imaginar que el fútbol argentino continúe jugando con 30 equipos. No hay forma de financiar eso. Y por eso hay que preguntarse con qué equipo jugaríamos en Primera División. Con Lértora, que en la mitad de la cancha da más vueltas que una calesita".

"Con el equipo que tenemos ahora, tendríamos que traer 15 jugadores, con el contexto que tenemos ahora de 30 equipos, donde todos pretendemos los mismos jugadores, que no los hay. Por eso los jugadores deben salir de las inferiores y en Colón la hicieron pedazos".

Y para generar aún más polémica Lerche expresó: "Yo veo mucha crítica para con Unión por el tema de las inhibiciones, pero Unión copió y pegó lo que nosotros hicimos durante mi gestión. Tiene un proyecto en términos de divisiones juveniles en donde saca jugadores, que es lo que nosotros hicimos".

Para finalizar aseveró: "Después vos podés criticar si venden bien o mal, pero es un tema que no me corresponde, pero generan un escenario de estabilidad permanente, aún cuando se los critica por no haber salido campeón y esa es la foto. Pero también tenés que mantenerte en el álbum, porque si te caes del álbum te pasa lo que vive Colón que es situación demasiado crítica".

Colón Germán Lerche Unión
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