Ignacio Lago superó una grave lesión, eligió quedarse y, con 16 goles, se transformó en la bandera futbolística de un Colón que este viernes se juega su continuidad.

Colón se jugará este viernes la continuidad de su sueño de regresar a Primera División cuando visite a Deportivo Morón, con la obligación de conseguir una victoria. Entre tantas historias que acompañan este desafío, sobresale la de Ignacio Lago, un futbolista que atravesó momentos difíciles, eligió quedarse y se convirtió en la principal bandera futbolística de un pueblo que sueña.

LEER MÁS: Colón necesita ganar y Delfino analiza un cambio de estrategia para quebrar la resistencia de Morón

El Bichito que eligió a Colón incluso en los momentos más difíciles

En enero de 2024, Ignacio Lago desembarcó en Santa Fe procedente de Talleres de Córdoba para afrontar el desafío de devolver a Colón a la máxima categoría del fútbol argentino. Con apenas 21 años, llegó a una institución golpeada por el descenso y rápidamente comenzó a conquistar al hincha sabalero.

Su desequilibrio, personalidad, capacidad goleadora y entrega lo transformaron en uno de los futbolistas más importantes de aquel equipo. Sin embargo, cuando atravesaba un gran momento futbolístico, el destino le puso una de las pruebas más difíciles de su carrera.

El 5 de agosto de 2024, sufrió una grave lesión ligamentaria y meniscal en su rodilla izquierda durante el encuentro frente a Mitre de Santiago del Estero. Es por eso que uno de los jugadores más importantes del plantel, que había despertado la ilusión de miles de sabaleros, tuvo que cambiar los botines por las sesiones de rehabilitación y afrontar aproximadamente ocho meses de recuperación.

El regreso no fue sencillo. Durante 2025, encontró un equipo sumergido en una profunda crisis deportiva, con constantes cambios de entrenadores y resultados que estuvieron lejos de las expectativas. A pesar de las dificultades, Lago continuó trabajando para recuperar su mejor versión.

En medio de las posibilidades de continuar su carrera en otro destino, el Bichito volvió a elegir a Colón. En mayo de este año renovó su contrato hasta diciembre de 2027 y reafirmó su compromiso con el objetivo de devolver al Sabalero a Primera División.

Goles, compromiso y una ilusión que merece seguir intacta

En una temporada en la que Colón atravesó diferentes estados futbolísticos, Ignacio Lago fue una de las pocas certezas. Cuando faltaron ideas, apareció su desequilibrio; cuando escasearon los goles, surgió su capacidad resolutiva; y cuando el equipo necesitó rebeldía, el número 10 asumió la responsabilidad.

LEER MÁS: Colón: ¿Delfino se la juega con Bonansea y Garate o esconde una carta?

Los números respaldan su importancia. Con 16 goles en 33 partidos y siete asistencias, Lago es el máximo goleador de Colón y se encuentra entre los tres principales artilleros de toda la Primera Nacional, por detrás de Martín Pino, de Godoy Cruz, y Luis Silba, de Deportivo Madryn.

Además, prácticamente duplica la producción goleadora de Alan Bonansea, quien registra ocho conquistas y es el segundo máximo anotador del conjunto rojinegro.

Pero su importancia trasciende las estadísticas. Se refleja en su predisposición para pedir la pelota, hacerse cargo de las situaciones difíciles y buscar soluciones cuando el funcionamiento colectivo no encuentra respuestas.

A sus 24 años, Nacho dejó de ser solamente un futbolista desequilibrante para convertirse en un símbolo de identificación con el hincha sabalero.

Por eso, el compromiso de este viernes frente a Deportivo Morón tiene un significado especial. Colón necesita ganar en el Nuevo Francisco Urbano para instalarse en las semifinales del Reducido y mantener vigente el objetivo por el que Lago viene luchando desde hace casi tres años.

Por los meses de rehabilitación, por las oportunidades que decidió dejar de lado, por las veces que se puso el equipo al hombro y, fundamentalmente, por haber elegido quedarse cuando el presente deportivo de Colón invitaba a buscar otros horizontes.

El ascenso sería la recompensa colectiva de una institución que necesita reencontrarse con su historia, pero también tendría un significado especial para ese número 10 que jamás dejó de intentarlo.