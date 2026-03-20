Marcioni, con la idea clara en Colón: "En esta categoría no alcanza solo con la jerarquía"

Julián Marcioni, quien volverá a ser titular en Colón, se refirió a la actualidad del equipo y remarcó: "El funcionamiento se va a ir encontrando un poco más adelante”.

Colón recibió una muy buena noticia en la antesala del partido del próximo domingo a las 16 ante San Telmo, en la Isla Maciel. Es que Julián Marcioni dejó atrás el desgarro que lo marginó en las últimas jornadas y volverá a meterse entre los titulares en lugar del lesionado Conrado Ibarra.

En diálogo con LT10, el futbolista sabalero confirmó su recuperación, habló de su presente futbolístico, del momento que atraviesa Colón y de lo que representa ponerse una camiseta con tanto peso en la categoría.

Marcioni y una recuperación más rápida de lo esperado en Colón

Marcioni contó que lo que sufrió fue efectivamente un desgarro, aunque destacó que la evolución fue mejor de la imaginada en un primer momento. Esa mejora le permitió volver a ponerse a disposición de Ezequiel Medrán y perfilarse para regresar desde el arranque en un partido que asoma exigente para el Sabalero.

En ese sentido, el mediocampista explicó que fue “un desgarro”, pero que “por suerte la recuperación fue un poquito más rápida de lo previsto”, por lo que ya se encuentra nuevamente disponible para el cuerpo técnico.

Su vuelta aparece como una pieza importante para Colón, no solo por el nivel que venía mostrando antes de la lesión, sino también porque el equipo pierde a Ibarra, quien justamente se desgarró en el último compromiso y obligará a una variante en la estructura titular.

Un arranque que lo acomodó rápido en Colón

Más allá del paréntesis por la lesión, Marcioni viene siendo uno de los jugadores que mejor se acopló al funcionamiento rojinegro en este comienzo de temporada. Y él mismo reconoció que logró sentirse cómodo casi desde el inicio.

El volante admitió que arrancó el torneo “de buena manera” y que eso también tiene que ver con el entorno futbolístico que encontró en el plantel. En particular, destacó el entendimiento que viene mostrando con Mauro (Peinipil), al remarcar que se entienden mucho dentro de la cancha, algo que considera importante en un campeonato largo y desgastante como la Primera Nacional.

Además, remarcó que su adaptación también se vio favorecida por el nivel general del grupo, al subrayar que Colón tiene “muy buenos jugadores”, además de “un plantel muy bueno y largo”, algo que consideró clave para sostener la competencia interna y la exigencia a lo largo del torneo.

Colón candidato y la presión de estar a la altura

Consultado por la chapa de candidato que acompaña al Sabalero desde el inicio del campeonato, Marcioni no esquivó el tema. Por el contrario, consideró que ese rótulo responde a un respeto que el equipo se fue ganando en estas primeras fechas.

El exjugador de la categoría sostuvo que Colón cuenta con “un plantel muy competitivo” y fue todavía más allá al señalar que el grupo tiene “dos jugadores por puesto que son titulares acá y en cualquier equipo”, una frase que refleja la jerarquía que observa dentro del armado rojinegro.

Julián Marcioni Julián Marcioni volverá a ser titular en Colón, en la vuelta más esperada de cara al choque ante San Telmo.

Para Marcioni, ese recambio es uno de los grandes aciertos del club en este mercado, sobre todo porque permite sostener el nivel cuando aparecen lesiones o bajas de rendimiento. En una categoría tan larga y pareja, esa profundidad puede transformarse en una ventaja decisiva.

Local o visitante, Colón tiene la misma obligación

En otro tramo de la charla, el volante dejó una definición bien marcada sobre el papel que debe asumir el equipo tanto en Santa Fe como fuera de casa. Para Marcioni, la presión no cambia por jugar en el Brigadier López o lejos de casa, porque el peso de la camiseta obliga siempre a salir a buscar el partido.

Así lo expresó al sostener que “la presión tiene que ser la misma de local y de visitante”, ya que “el club representa algo muy grande”. Bajo esa lógica, remarcó que Colón debe asumir el protagonismo en cualquier escenario.

A la vez, reconoció el valor del acompañamiento de la gente cuando el equipo responde, aunque también dejó entrever que el clima puede volverse más exigente si los resultados no aparecen. Por eso, consideró que el desafío pasa por llevar al público del lado del equipo y sostener ese respaldo.

El funcionamiento, un proceso que todavía está en construcción

Marcioni también hizo foco en un aspecto que viene sobrevolando el análisis futbolístico de Colón: el funcionamiento colectivo. Si bien el equipo suma y muestra solidez, todavía hay una sensación de que puede dar más desde el juego.

Sobre ese punto, el mediocampista fue claro al señalar que el funcionamiento “se va a ir encontrando un poco más adelante”, a medida que el equipo acumule partidos y termine de conocerse mejor dentro de la cancha. Para él, Colón va por el camino correcto, aunque todavía haya detalles por ajustar.

También entendió que los buenos resultados ayudan a corregir desde otro lugar, con más tranquilidad y menos apuro, algo que siempre resulta valioso en una categoría donde cada semana suele cargar de tensión el ambiente.

San Telmo, una prueba incómoda en la Isla Maciel

Ya metido en el próximo rival, Marcioni se refirió a lo que puede representar visitar a San Telmo, un equipo que suele hacerse fuerte en su cancha y que explota las particularidades de un escenario más reducido que el Brigadier López.

Sin embargo, lejos de detenerse demasiado en ese condicionante, el futbolista dejó en claro que Colón no puede modificar su postura por el contexto. Según dijo, cada equipo intenta sacar provecho de su estadio, pero enseguida remarcó que el Sabalero debe ir a buscar el partido en cualquier cancha.

La idea, entonces, no cambia: respetar las dificultades del rival y del terreno, pero sin resignar la obligación de protagonizar.

El peso de cada victoria y el desahogo del plantel

Uno de los conceptos más interesantes que dejó Marcioni tuvo que ver con la manera en que el plantel vive cada triunfo. El jugador reconoció que las victorias se festejan con intensidad, no solo por lo que significan en la tabla, sino por la carga emocional que arrastra el día a día en un club como Colón.

En esa línea, explicó que cuando el equipo gana, lo vive como “un desahogo” y también como la liberación de “una presión” que acompaña durante toda la semana. Esa frase ayuda a entender el nivel de exigencia con el que convive el plantel, incluso en el arranque del torneo.

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Marcioni también recordó que Colón viene de un año difícil y que este presente más positivo debe ser valorado, aunque sin perder de vista que el camino es largo y que en la Primera Nacional no sobra nada.

Una vuelta que Colón esperaba

La recuperación de Marcioni llega en un momento oportuno para Colón. Su presencia le devuelve al equipo una variante importante en ataque y también una pieza que venía mostrando buenos rendimientos antes de la lesión. Con Ibarra afuera por desgarro, Medrán tendrá nuevamente a disposición a un futbolista que ya demostró poder insertarse rápido en la idea del equipo.

De cara al cruce del domingo en la Isla Maciel, el regreso del volante aparece como una noticia alentadora para un Colón que quiere seguir sumando, sostener su protagonismo y confirmar que está preparado para dar pelea bien arriba.