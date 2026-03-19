Colón actualizó los abonos de marzo y detalló nuevas facilidades de pago

A través de las redes, Colón dio a conocer la nueva escala de precios para socios y plateas con opciones en cuotas.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus hinchas, Colón anunció una actualización en los abonos correspondiente al mes de marzo. La institución detalló los nuevos valores para cada sector del estadio y confirmó facilidades de pago , buscando sostener la presencia del público en cada partido.

La nueva escala incluye opciones tanto semestrales como anuales , con diferencias según la ubicación dentro del estadio. Entre los valores más destacados:

Platea Este Codos : $80.000 (semestral) / $180.000 (anual)

: $80.000 (semestral) / $180.000 (anual) Platea Este Central : $100.000 / $230.000

: $100.000 / $230.000 Platea Norte Alta y Sur Alta : $80.000 / $180.000

: $80.000 / $180.000 Platea Oeste Media : $135.000 / $300.000

: $135.000 / $300.000 Platea Oeste Techada y Foso A4 : $155.000 / $350.000

y : $155.000 / $350.000 Palco Balcón : $220.000 / $500.000

: $220.000 / $500.000 Palco VIP : $270.000 / $610.000

: $270.000 / $610.000 Palco Súper VIP: $310.000 / $700.000

Además, se incorporó una opción especial para socios nuevos en Platea Sur, con un valor promocional de $120.000.

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Cuota societaria en Colón: categorías y valores vigentes

En paralelo, el club también actualizó los valores de la cuota societaria, que varía según la categoría:

Socio pleno : $25.000

: $25.000 Protector : $100.000

: $100.000 Interior : $20.000

: $20.000 Cadete : $25.000 / Interior $20.000

: $25.000 / Interior $20.000 Infantil : $11.000 / Interior $10.000

: $11.000 / Interior $10.000 Jubilados : $15.000

: $15.000 Discapacidad mayor : $10.000

: $10.000 Discapacidad menor : $7.500

: $7.500 Internacional : $24.000

: $24.000 Deportistas : $19.000 / Infantil $11.000

: $19.000 / Infantil $11.000 Carnet: $15.000

Esta estructura busca contemplar distintos perfiles de socios y facilitar el acceso a la vida institucional.

Formas de pago en Colón: cuotas y beneficios con Banco Bica

Uno de los puntos centrales del anuncio tiene que ver con las facilidades de financiamiento. El club confirmó que quienes utilicen tarjetas del Banco Bica podrán acceder a:

12 cuotas sin interés en compras presenciales

en compras presenciales 3 y 6 cuotas sin interés a través de la plataforma Boletería VIP

Estas alternativas apuntan a hacer más accesible la adquisición de abonos en un contexto económico exigente, permitiendo distribuir el costo a lo largo del tiempo.

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Estacionamiento y servicios adicionales. El paquete de beneficios también incluye la posibilidad de contratar estacionamiento, con los siguientes valores:

Semestral : $130.000

: $130.000 Anual: $300.000

La venta se realiza de manera presencial o mediante canales digitales habilitados por el club.

Colón y el rol del socio: pertenencia e identidad

Más allá de los números, desde la institución remarcaron el valor simbólico de asociarse. Ser socio implica formar parte activa de la vida del club, sostener su estructura y acompañar al equipo en cada presentación. La campaña pone el foco en la identidad rojinegra, el sentido de pertenencia y la historia compartida entre el club y su gente.

Con esta actualización, Colón busca equilibrar la necesidad económica con el objetivo de mantener el estadio lleno. La combinación de precios segmentados y facilidades de pago aparece como una herramienta clave para sostener el apoyo en las tribunas. El club apuesta a que la respuesta vuelva a ser la misma de siempre: presencia, compromiso y pasión.