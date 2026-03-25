Este miércoles, AFA dio a conocer los árbitros encargados de dirigir la 7° fecha del Torneo de la Primera Nacional, en la que de disputarán los clásicos interzonales y en donde Colón visitará a Patronato.
El partido entre Colón y Patronato tiene árbitro confirmado
AFA designó a los árbitros para la 7° fecha del Torneo de la Primera Nacional en la que se disputarán los clásicos interzonales, con Colón jugando con Patronato
Por Ovación
Daniel Zamora es el árbitro designado
El partido entre el Sabalero y el Patrón se llevará a cabo el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Grella y tendrá el arbitraje de Daniel Zamora.
En lo que respecta al cuartero arbitral, Marcelo Errante será el primer asistente, Sebastián Pumetti será el segundo asistente y Mariano Negrete el cuarto árbitro.
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Las estadísticas marcan que Zamora apenas dirigió dos veces a Colón. La primera en febrero del 2025, cuando por Copa Argentina Colón empató 0-0 con San Martín de Tucumán y luego cayó 3-1 en la definición desde los 12 pasos.
Mientras que la última vez fue en junio del año pasado, cuando por el Torneo de la Primera Nacional y en condición de visitante, el Sabalero cayó 1-0 frente a Nueva Chicago.