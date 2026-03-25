El partido entre Colón y Patronato tiene árbitro confirmado

AFA designó a los árbitros para la 7° fecha del Torneo de la Primera Nacional en la que se disputarán los clásicos interzonales, con Colón jugando con Patronato

Este miércoles , AFA dio a conocer los árbitros encargados de dirigir la 7° fecha del Torneo de la Primera Nacional, en la que de disputarán los clásicos interzonales y en donde Colón visitará a Patronato.

El partido entre el Sabalero y el Patrón se llevará a cabo el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Grella y tendrá el arbitraje de Daniel Zamora.

En lo que respecta al cuartero arbitral, Marcelo Errante será el primer asistente, Sebastián Pumetti será el segundo asistente y Mariano Negrete el cuarto árbitro.

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Las estadísticas marcan que Zamora apenas dirigió dos veces a Colón. La primera en febrero del 2025, cuando por Copa Argentina Colón empató 0-0 con San Martín de Tucumán y luego cayó 3-1 en la definición desde los 12 pasos.

Mientras que la última vez fue en junio del año pasado, cuando por el Torneo de la Primera Nacional y en condición de visitante, el Sabalero cayó 1-0 frente a Nueva Chicago.