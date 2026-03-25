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Medrán mueve piezas en Colón: dudas, cambios y un partido clave ante Patronato

Tras la dura caída frente a San Telmo, Ezequiel Medrán analiza variantes en Colón en todas las líneas pensando en un duelo determinante en Paraná.

Ovación

Por Ovación

25 de marzo 2026 · 13:33hs
Medrán mueve piezas en Colón: dudas, cambios y un partido clave ante Patronato

UNO Santa Fe | José Busiemi

No hay margen para lamentos. Luego del duro golpe sufrido ante San Telmo, Colón volvió rápidamente al trabajo en el Predio 4 de Junio, con la mirada puesta en el compromiso del próximo domingo a las 16 frente a Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

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Para Ezequiel Medrán no será un partido más. El entrenador sabe que su equipo necesita una reacción inmediata y, en ese contexto, comenzó a evaluar modificaciones en busca de respuestas futbolísticas y anímicas.

Un lateral en duda y opciones en análisis en Colón

En el sector izquierdo, Facundo Castet se perfila para continuar como titular, favorecido por la lesión de Leandro Allende y la recuperación aún inconclusa de Conrado Ibarra.

Sin embargo, aparece una alternativa: Sebastián Olmedo, quien ya tuvo minutos recientemente y es el único reemplazo natural en ese puesto. Su inclusión no está descartada.

Cambios en ataque y variantes tácticas

Donde parece haber mayor margen de maniobra es en la ofensiva. Lucas Cano aparece como uno de los apuntados tras su flojo rendimiento y podría dejar su lugar.

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Lucas Cano, de bajo nivel, podr&iacute;a dejar su lugar entre los 11 de Col&oacute;n para visitar a Patronato.

Lucas Cano, de bajo nivel, podría dejar su lugar entre los 11 de Colón para visitar a Patronato.

Una de las opciones es el ingreso de Facundo Castro para conformar un doble nueve junto a Alan Bonansea, quien viene de convertir.

También se suma la alternativa de Matías Godoy, ya recuperado de un desgarro, que podría ocupar un lugar por banda o integrarse al frente de ataque.

La posibilidad de reforzar el mediocampo de Colón

Otra idea que gana terreno es modificar el esquema. El ingreso de Matías Muñoz permitiría armar un mediocampo más combativo junto a Federico Lértora e Ignacio Antonio.

En ese caso, Julián Marcioni e Ignacio Lago pasarían a cumplir funciones más abiertas, como extremos.

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Dentro del abanico de variantes, también aparece Darío Sarmiento, quien podría desempeñarse como segundo delantero o recostarse sobre la izquierda, liberando a Lago para jugar más centrado.

Incluso, ese mismo esquema podría replicarse con Godoy por banda y Lago acompañando a Bonansea en ofensiva.

Un partido que puede marcar el rumbo

Con múltiples opciones sobre la mesa, Medrán busca la mejor fórmula para revertir una imagen que volvió a generar preocupación. El duelo ante Patronato aparece como una oportunidad inmediata para cambiar la cara, pero también como un examen exigente. Colón necesita respuestas. Y las necesita ahora.

Colón Patronato Ezequiel Medrán
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