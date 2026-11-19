Colón afrontará este sábado, a las 17.30, ante Morón, el primer cruce de los cuartos de final del Reducido en el Brigadier López. Delfino repetiría a los 11.

Colón se prepara para afrontar otro partido de alta exigencia en su objetivo de regresar a Primera División. Este sábado, desde las 17.30, recibirá a Deportivo Morón por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en un encuentro que tendrá a Fabrizio Llobet como árbitro.

En la previa, Iván Delfino parece tener una postura definida: no modificar demasiado lo que le dio resultado frente a Midland. Pese a que el entrenador tuvo algunas alternativas que podían abrir una disputa por puestos, la intención sería sostener la estructura que permitió al Sabalero avanzar de ronda con el triunfo 1-0 en el Brigadier López.

La decisión no es menor, porque el rojinegro afrontará una serie en la que no contará con la ventaja deportiva. Morón terminó mejor ubicado en la fase regular y, por lo tanto, tendrá ese beneficio en caso de igualdad en el resultado global. Colón necesita entonces construir una diferencia en Santa Fe para no quedar condicionado en la revancha.

Las molestias que siguen de cerca en Colón

La semana de trabajo tuvo algunos nombres bajo observación. Federico Lértora y Facundo Castet realizaron tareas diferenciadas por inconvenientes físicos, aunque la expectativa es que puedan estar disponibles para el compromiso ante el Gallito.

UNO Santa Fe | José Busiemi

También quedó bajo seguimiento Darío Sarmiento, quien terminó con molestias el partido frente a Midland y debió dejar la cancha a los 12 minutos del segundo tiempo. En ese mismo momento fue reemplazado Lértora. A su vez, Emanuel Beltrán continúa al margen por una lesión muscular que ya le impidió ser tenido en cuenta en el último encuentro.

García volvió, pero Sarmiento conservaría su lugar en Colón

Uno de los interrogantes estaba en el sector derecho del mediocampo. Franco García volvió a tener participación en los minutos finales ante Midland, después de dejar atrás sus inconvenientes físicos, y su regreso alimentó la posibilidad de que recuperara un lugar entre los titulares.

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Sin embargo, Delfino se inclinaría por mantener a Sarmiento desde el arranque. De confirmarse esa decisión, Colón repetiría la formación que comenzó el partido de octavos de final.

El probable equipo sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

El plantel realizará este viernes por la mañana el último entrenamiento antes del partido y luego quedará concentrado. La cuenta regresiva para recibir a Morón ya está en marcha y el Sabalero buscará dar el primer paso hacia las semifinales ante su gente.