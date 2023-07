El presidente de Colón José Vignatti aclaró varios puntos en relación al pase de Farías al Inter Miami. "Nos prometieron mejoras que no llegaron", tiró

Hacía bastante tiempo que el presidente de Colón, José Vignatti, no charlaba con los medios de Santa Fe. Su palabra siempre es importante, más aún en estos días donde hubo muchas versiones con relación a la venta de Facundo Farías al Inter Miami.

Más adelante apuntó que "si nos vienen a comprar tres jugadores del club estamos trabajando de la mejor manera. Todos tienen las mismas posibilidades, en tanto el club considere patrimonialmente lo que más le conviene. Tiene que ser un trato igual para todos".

Vignatti aclaró que "las tres propuestas por escrito fueron rechazadas, consideramos bajos los ofrecimientos, una de ellas es por Farías. Posteriormente me reuní en Buenos Aires con los representantes y empezaron a mejorar la oferta. Colón tiró un número y quedaron en resolverlo. Nos parecía conveniente si había real interés hacer la negociación directa pero no fue posible porque los representantes ponen barreras para que las cosas no sean tan claras".

En tren de poner blanco sobre negro a lo sucedido con Farías antes del partido con Argentinos Juniors, el titular rojinegro disparó: "Nos prometieron mejoras para la venta de Farías que no llegaron por eso no puse objeción en que viaje. El técnico es que el que lo pone o no".

Vignatti refrendó que "en este momento (martes), la situación es la misma, no hay ningún impedimento para que ningún jugador del club no se entrene. Desconozco lo que dijo Farías. Su venta está encaminada pero lejos de concretarse, hay cosas muy importantes que no están resueltas".

El titular rojinegro también dejó su opinión de cómo se manejan los representantes: "Son dispares los criterios, hay otros que respetan al club, en tanto otros le dicen que no jueguen. Conmigo nunca se habló de que viaje o no".

En referencia a la conformación del actual plantel, el titular sabalero expresó: "Nosotros arrancamos con otro cuerpo técnico, desde nuestro punto de vista le dijimos que era corto el plantel y que nos parecía que debería haber más incorporaciones. En ese momento le pareció adecuado el plantel. Paralelamente se cambiaron las reglas de juego, con contratos hasta el 30 de junio, quedamos desfasados, con jugadores que se les terminó el contrato. En el caso de Álvarez dependíamos de Banfield, había que comprarlo y pagarlo. Llegan propuestas y algunos representantes que le dicen al jugador que pare y otros que dicen que sigan jugando".

Y luego, respecto a los ingresos resaltó: "En el tema de los ingresos por TV estamos cobrando un 30% más que cuatro años atrás. Es paupérrimo lo que cobramos por el recurso más importante. La cuota societaria es el segundo mejor ingreso que a veces la gente no puede pagar".