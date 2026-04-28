Los Andes dio marcha atrás y no habrá hinchas de Colón en el Gallardón

Cuando se esperaba la presencia de hinchas de Colón en el estadio Gallardón, Los Andes finalmente resolvió que el partido del sábado sea solo con público local

Finalmente no habrá hinchas visitantes en el duelo entre Los Andes y Colón del sábado, desde las 15.30, en el estadio Eduardo Gallardón. En la previa, había tomado fuerza la posibilidad de habilitar el ingreso de hinchas sabaleros, con la intención de mejorar la recaudación. Sin embargo, la iniciativa no avanzó.

La autorización dependía de la aprobación de la Aprevide, organismo que debía dar el visto bueno para la implementación del operativo de seguridad. Aunque en un principio la expectativa era positiva, el escenario cambió en las últimas horas.

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De esta manera, el partido se disputará únicamente con público local, dejando sin efecto la posibilidad de presencia visitante que había generado interés en ambos lados.

Colón no tendrá hinchas ante Los Andes

En el entorno del encuentro, también circulan distintas versiones que apuntan a un contexto de tensión institucional y movimientos internos en el ambiente de la barra, lo que habría sumado cautela a la decisión final, aunque sin confirmaciones oficiales al respecto.

Hinchas Colón Viaje 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Con el cambio de planes confirmado, el cruce entre Los Andes y Colón se jugará en un marco tradicional, sin hinchas visitantes y con el foco puesto exclusivamente en lo deportivo.