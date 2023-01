El Pulga Rodríguez y el juego que peor juega

Colón jugó su último partido el lunes 24 de octubre ante Rosario Central, luego del mismo, el plantel fue licenciado y retomó los entrenamientos el martes 29 de noviembre. Pero ese día, el Pulga Rodríguez no se hizo presente y su representante manifestó varias veces que no jugaría más en Colón y que la decisión no tenía marcha atrás.