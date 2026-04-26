Este domingo, el Brigadier López fue escenario de la igualdad de Colón 0-0 ante Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional, que terminó siendo positivo por cómo se dio todo, ya que jugó más de un tiempo con 10 por la roja a Matías Godoy. Rendimientos correcto y otros no tanto.
El uno por uno de Colón en la igualdad ante Godoy Cruz
Colón debió conformarse con un 0-0 en Santa Fe ante un duro Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional. Rendimientos regulares
Por Ovación
El uno por uno de Colón
Matías Budiño (6): regresó tras dejar atrás el golpe en la zona renal. En un partido muy disputado, transmitió la seguridad habitual desde el arco.
Emanuel Beltrán (5): mejoró en el complemento luego de un primer tiempo en el que sufrió con el planteo rival. Sigue cumpliendo.
Pier Barrios (6): cerca de la expulsión en el final por una infracción fuerte, aunque se salvó. Firme como siempre y estuvo a punto de convertir.
Federico Rasmussen (6): llegó con lo justo desde lo físico, pero respondió con solvencia ante un rival exigente.
Facundo Castet (5): volvió tras varios partidos y priorizó la marca por sobre las proyecciones ofensivas.
Federico Lértora (5): aportó entrega y despliegue, especialmente cuando el equipo quedó con diez. Terminó con un golpe y será seguido de cerca.
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Matías Godoy (2): muy flojo primer tiempo y, a los 44’, fue expulsado por doble amarilla, dejando al equipo en una situación complicada. Su inclusión no resultó acertada.
Ignacio Antonio (6): gran esfuerzo para cubrir espacios y sumarse al ataque. Cumplió nuevamente.
Agustín Toledo (6): mostró buenas intenciones tanto en el juego como en la lucha. Tuvo una clara sobre el final que le tapó el arquero rival.
Ignacio Lago (5): intermitente, aunque siempre ofrece desequilibrio. Esta vez no logró marcar diferencias.
Alan Bonansea (7): el más destacado del equipo. Peleó cada pelota y asistió de gran manera a Toledo en una jugada clara de gol.
Sebastián Olmedo (-): ingresó para reforzar el mediocampo en un tramo caliente del partido.
Zahir Ibarra (-): aportó solidez en los minutos finales para sostener el empate.
Mateo Cardozo (-): debut para el pibe de las inferiores en busca de cerrar el encuentro.