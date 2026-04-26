El uno por uno de Colón en la igualdad ante Godoy Cruz

Colón debió conformarse con un 0-0 en Santa Fe ante un duro Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional. Rendimientos regulares

Este domingo, el Brigadier López fue escenario de la igualdad de Colón 0-0 ante Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional , que terminó siendo positivo por cómo se dio todo, ya que jugó más de un tiempo con 10 por la roja a Matías Godoy. Rendimientos correcto y otros no tanto.

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (6): regresó tras dejar atrás el golpe en la zona renal. En un partido muy disputado, transmitió la seguridad habitual desde el arco.

Emanuel Beltrán (5): mejoró en el complemento luego de un primer tiempo en el que sufrió con el planteo rival. Sigue cumpliendo.

Pier Barrios (6): cerca de la expulsión en el final por una infracción fuerte, aunque se salvó. Firme como siempre y estuvo a punto de convertir.

Federico Rasmussen (6): llegó con lo justo desde lo físico, pero respondió con solvencia ante un rival exigente.

Facundo Castet (5): volvió tras varios partidos y priorizó la marca por sobre las proyecciones ofensivas.

Federico Lértora (5): aportó entrega y despliegue, especialmente cuando el equipo quedó con diez. Terminó con un golpe y será seguido de cerca.

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Matías Godoy (2): muy flojo primer tiempo y, a los 44’, fue expulsado por doble amarilla, dejando al equipo en una situación complicada. Su inclusión no resultó acertada.

Ignacio Antonio (6): gran esfuerzo para cubrir espacios y sumarse al ataque. Cumplió nuevamente.

Agustín Toledo (6): mostró buenas intenciones tanto en el juego como en la lucha. Tuvo una clara sobre el final que le tapó el arquero rival.

Ignacio Lago (5): intermitente, aunque siempre ofrece desequilibrio. Esta vez no logró marcar diferencias.

Alan Bonansea (7): el más destacado del equipo. Peleó cada pelota y asistió de gran manera a Toledo en una jugada clara de gol.

Colón Godoy Cruz Alan Bonansea UNO Santa Fe | José Busiemi

Sebastián Olmedo (-): ingresó para reforzar el mediocampo en un tramo caliente del partido.

Zahir Ibarra (-): aportó solidez en los minutos finales para sostener el empate.

Mateo Cardozo (-): debut para el pibe de las inferiores en busca de cerrar el encuentro.