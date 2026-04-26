Uno Santa Fe | Colón | Colón

El uno por uno de Colón en la igualdad ante Godoy Cruz

Colón debió conformarse con un 0-0 en Santa Fe ante un duro Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional. Rendimientos regulares

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 21:25hs
El uno por uno de Colón en la igualdad ante Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi

Este domingo, el Brigadier López fue escenario de la igualdad de Colón 0-0 ante Godoy Cruz por la fecha 11 de la Primera Nacional, que terminó siendo positivo por cómo se dio todo, ya que jugó más de un tiempo con 10 por la roja a Matías Godoy. Rendimientos correcto y otros no tanto.

• LEER MÁS: Colón se la bancó con 10 ante Godoy Cruz, sigue invicto en casa y ahora es escolta

El uno por uno de Colón

Matías Budiño (6): regresó tras dejar atrás el golpe en la zona renal. En un partido muy disputado, transmitió la seguridad habitual desde el arco.

Emanuel Beltrán (5): mejoró en el complemento luego de un primer tiempo en el que sufrió con el planteo rival. Sigue cumpliendo.

Pier Barrios (6): cerca de la expulsión en el final por una infracción fuerte, aunque se salvó. Firme como siempre y estuvo a punto de convertir.

Federico Rasmussen (6): llegó con lo justo desde lo físico, pero respondió con solvencia ante un rival exigente.

Facundo Castet (5): volvió tras varios partidos y priorizó la marca por sobre las proyecciones ofensivas.

Federico Lértora (5): aportó entrega y despliegue, especialmente cuando el equipo quedó con diez. Terminó con un golpe y será seguido de cerca.

• LEER MÁS: Todo el color de los hinchas de Colón para el partido ante Godoy Cruz

Matías Godoy (2): muy flojo primer tiempo y, a los 44’, fue expulsado por doble amarilla, dejando al equipo en una situación complicada. Su inclusión no resultó acertada.

Ignacio Antonio (6): gran esfuerzo para cubrir espacios y sumarse al ataque. Cumplió nuevamente.

Agustín Toledo (6): mostró buenas intenciones tanto en el juego como en la lucha. Tuvo una clara sobre el final que le tapó el arquero rival.

Ignacio Lago (5): intermitente, aunque siempre ofrece desequilibrio. Esta vez no logró marcar diferencias.

Alan Bonansea (7): el más destacado del equipo. Peleó cada pelota y asistió de gran manera a Toledo en una jugada clara de gol.

Colón Godoy Cruz Alan Bonansea

Sebastián Olmedo (-): ingresó para reforzar el mediocampo en un tramo caliente del partido.

Zahir Ibarra (-): aportó solidez en los minutos finales para sostener el empate.

Mateo Cardozo (-): debut para el pibe de las inferiores en busca de cerrar el encuentro.

Colón Godoy Cruz Primera Nacional
Noticias relacionadas
medran valoro la reaccion: colon estuvo a la altura en un contexto dificil

Medrán valoró la reacción: "Colón estuvo a la altura en un contexto difícil"

colon se la banco con 10 ante godoy cruz, sigue invicto en casa y ahora es escolta

Colón se la bancó con 10 ante Godoy Cruz, sigue invicto en casa y ahora es escolta

todo el color de los hinchas de colon para el partido ante godoy cruz

Todo el color de los hinchas de Colón para el partido ante Godoy Cruz

con uno menos, colon empato con godoy cruz, cuido el invicto en santa fe y es escolta

Con uno menos, Colón empató con Godoy Cruz, cuidó el invicto en Santa Fe y es escolta

Lo último

Unión viajó con todo definido para visitar a Vélez en busca de otro paso hacia los playoffs

Unión viajó con todo definido para visitar a Vélez en busca de otro paso hacia los playoffs

Bonansea, enojado en Colón: Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce

Bonansea, enojado en Colón: "Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce"

Lértora, entre la bronca y el orgullo en Colón: Merecíamos más, pero el equipo respondió

Lértora, entre la bronca y el orgullo en Colón: "Merecíamos más, pero el equipo respondió"

Último Momento
Unión viajó con todo definido para visitar a Vélez en busca de otro paso hacia los playoffs

Unión viajó con todo definido para visitar a Vélez en busca de otro paso hacia los playoffs

Bonansea, enojado en Colón: Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce

Bonansea, enojado en Colón: "Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce"

Lértora, entre la bronca y el orgullo en Colón: Merecíamos más, pero el equipo respondió

Lértora, entre la bronca y el orgullo en Colón: "Merecíamos más, pero el equipo respondió"

Medrán valoró la reacción: Colón estuvo a la altura en un contexto difícil

Medrán valoró la reacción: "Colón estuvo a la altura en un contexto difícil"

Instituto igualó con Newells y no pudo pasar a Unión en la zona de playoffs

Instituto igualó con Newell's y no pudo pasar a Unión en la zona de playoffs

Ovación
Bonansea, enojado en Colón: Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce

Bonansea, enojado en Colón: "Por ahí no cobran penales al ser grandote y estar en el roce"

Lértora, entre la bronca y el orgullo en Colón: Merecíamos más, pero el equipo respondió

Lértora, entre la bronca y el orgullo en Colón: "Merecíamos más, pero el equipo respondió"

Todo el color de los hinchas de Colón para el partido ante Godoy Cruz

Todo el color de los hinchas de Colón para el partido ante Godoy Cruz

Capibaras XV consiguió una importante victoria ante Cobras en San Pablo

Capibaras XV consiguió una importante victoria ante Cobras en San Pablo

Colapinto brilló con un Road Show inolvidable: Esto fue impresionante

Colapinto brilló con un Road Show inolvidable: "Esto fue impresionante"

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"