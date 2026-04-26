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Colón se la bancó con 10 ante Godoy Cruz, sigue invicto en casa y ahora es escolta

Colón, que jugó el segundo tiempo con 10, sumó un valioso empate 0-0 con Godoy Cruz en Santa Fe por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 21:11hs
Colón se la bancó con 10 ante Godoy Cruz, sigue invicto en casa y ahora es escolta

UNO Santa Fe | José Busiemi

Tras el golpezo sufrido ante Morón, Colón buscaba este domingo la recuperación recibiendo a Godoy Cruz por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional. No estuvo en su noche e igualó 0-0, en un punto que suma atendiendo a que jugó más de un tiempo con 10 por la roja de Matías Godoy.

Con lo que mostraron en los primeros cinco minutos, ya pintaba para ser un partido de ida y vuelta. Aunque el primer sofocón lo sufrió el Sabalero tras un córner al quedar mal parado y preocuparse con un ataque de Pino que por suerte fue desactivado. Colón estaba muy incómodo y jugaba en su propio campo porque el visitante tenía la pelota. Por eso, no demoraban en llegar las indicaciones de Ezequiel Medrán.

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Pero paulatinamente fue llegando el empuje de las tribunas y el Rojinegro parecía despertar con un par de centros y acciones individuales de Nacho Lago. No obstante, el Expreso estaba claro que no quería saber nada con meterse atrás y le proponía un golpe con golpe que abría la expectativa. En 21', Godoy Cruz mostró tener buen pie y cabeza, siendo ambicioso ante un Colón que era más empuje que otra cosa. No aparecían Matías Godoy e Ignacio Antonio, porque lo que claramente faltaba fútbol.

Recién a los 26' llegó un intento de Colón, con un disparo del uruguayo Beltrán desde lejos que se fue desviado. Si bien no tuvo peligro, al menos fue un arresto que intuía una mejora, en un 0-0 de tensión en Santa Fe. Un encuentro duro y complicado, donde cualquier error podía pagarse caro. Amén de esto, flojo lo de Colón, que le faltaba su tradicional chispa en Santa Fe. El motor no arrancaba. Estaba solo en marchar regulando y viendo cómo empujar.

El tema es que el Sabalero no tenía la pelota y eso lo tenía mal. Matías Godoy no encontraba su lugar en la cancha y por eso estaba desaparecido. La solidez atrás era lo más rescatable. Así fue como Bonansea la peleó y sacudó de derecha para motivar a la gente. La mejor del encuentro. Luego tuvo otra de pique al sueño, de cabeza, en dos acciones que ya inclina la balanza para Colón. Pero a los 44' llegó un fuerte mazazo para el error de Godoy, que tomó a un rival de la camiseta, recibió la segunda amarilla y luego fue expulsado. Inconsciente en todo sentido para dejar al equipo con uno menos cuando faltaba nada para terminar el acto inicial. Así finalizó el primer tiempo, con un 0-0 y signos de preocupación en Colón.

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El segundo tiempo de Colón y Godoy Cruz

Para el complemento, Medrán no hizo cambios, sino que simplemente hizo unos retoques al tener 10. Era ser paciente y tratar de encontrar los espacios ante un rival calificado. Lo que se notaba era el desgaste de Bonansea, que la peleaba todas. Primeros minutos más que interesantes del Sabalero, que inquietaba en busca del gol. Por más que sonara fuerte, el empate era bien visto por cómo estaba el contexto.

La tónica estaba clara: tirársela al 9 y que invente, lo que hacía bajar los aplausos de la gente, que notaba el esfuerzo y lo que generaba, porque había hecho amonestar a varios, pero también, acciones de falta para tener chances de pelota parada. Iba Colón y peleaba con uno menos. En todo esto, era determinante ser preciso en los pases, porque sino iba a ser todo más difícil. Todo al límite.

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Lo que hacía Colón era saber adaptarse. Si bien de local siempre hay que ganar, el trámite no estaba tan abierto y por eso había que saber jugar. Hasta Barrios se animó yendo en ataque y no pudo contectar. Cualquier cosa podía pasar en un juego de pura tensión. Así el partido fue fluyendo y el local no se amilaba e iba con empuje y la banca de su gente. Centros y acciones de Lago para buscar el desnivel. Todo se había vuelto muy emotivo.

Colón Godoy Cruz Federico Lértora

Comenzaron a llegar las variantes de Medrán: adentro Sebastián Olmedo por un golpeado Lértora. Pero estaba claro que Godoy Cruz iba a presionar y Colón estaba cada vez más metido atrás, con muchos jugadores cansados. A los 39', Bonansea hizo una gran jugada por la derecha y asistió a Toledo, que definió para la tapada del arquero Ramírez. Clarísima para Colón. El final fue resistir y cuidar un punto que terminó siendo importante. Cuando no se puede ganar es bueno no perder. El Sabalero sigue invicto en casa, pero ahora es escolta y con mucho para reemplantarse en lo disciplinario, con dos expulsiones totalmente evitables que condicionaron todo.

Formaciones de Colón y Godoy Cruz

Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Matías Godoy, Ignacio Antonio, Agustín Toledo y Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Andrés Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino y Matías Rodríguez. DT: Mariano Toedtli.

Goles: no hubo.

Expulsado: PT 44' Matías Godoy (C).

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.

Colón Godoy Cruz Primera Nacional
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