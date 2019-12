"El Pulga tiene un sondeo muy importante de China"

De un tiempo a esta parte, más allá del nuevo DT de Colón, el mundo Colón giró en torno a la continuidad de Luis Miguel Rodríguez. No porque expire su contrato, sino por las declaraciones del propio delantero dejando abierta la puerta de una salida al extrañar a sus familiares que están en Tucumán.

Roberto Sanjuan, representante del jugador, charló con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que "el Pulga va a cumplir su contrato, no puede irse a otro lado, está muy feliz. Salieron tantas versiones, que iba a volver a Tucumán, si lo quiere Atlético tiene que pagar".

LEER MÁS: Maradona llamó al Pulga Rodríguez

Más adelante, remarcó que "la posibilidad de alguna salida se pueda plantear también para cualquier jugador de Colón. El Pulga en ningún momento dijo que se quería ir de Colón, la situación que vivió con la muerte de su padre. Era el jefe y después venía él. Se siente con mucha responsabilidad. Falleció el padre, fue dos horas y se volvió porque siguió con Colón. Está extremadamente golpeado, el que lo vio personalmente se dio cuenta de la situación".

En otro tramo disparó que "tiene un montón de planteos familiares porque no lo mamó a lo de su padre. Tiene que sentarse, hablar con su familia, sus esposas e hijas están maravillosamente bien en Santa Fe. Tiene que plantear situaciones a partir de la muerte de su padre".

Sanjuan cuando le preguntaron si había tenido recientemente contacto con la Pulga, dijo que "antes de que se vaya de vacaciones charlé con él, es una realidad y el 3 de enero viene a la pretemporada. Hace un rato tuve una llamada muy importante con un sondeo desde China. Son cosas irrechazables, es solamente un sondeo, son lugares donde por allí es imposible rechazar semejante propuesta".

LEER MÁS: El primer refuerzo de peso que pidió Osella

Siempre reafirmando que el delantero tiene contrato con Colón, su representante también recordó que "cuando tengamos las cartas sobre la mesa si eso ocurre, nos sentaremos con Colón. Hace 6 meses llegaron ofertas de Monterrey y Nacional de Montevideo pero Vignatti me dijo que ni hablemos del tema".

Antes de su despedida hizo una mención especial por la llegada de Diego Osella a la dirección técnica de la entidad sabalera, al apuntar que "lo tengo yo a Diego, no estaba en el país y hablé con los dirigentes para que se reúna. Tuvieron la deferencia de hacerlo, porque consideraba que era el indicado para Colón. Directamente Diego me planteó la situación y le dije que le de para adelante. Lo importante es que pudo arreglar y no tengo dudas que tomaron el mejor de los técnicos que podían haber tomado".