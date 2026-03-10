Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón encendió la expectativa por su nueva camiseta con un enigmático video

Colón publicó un adelanto en redes con la frase “Está ahí, pero no la ves…”. La nueva indumentaria e estrenaría el sábado frente a Acassuso.

Ovación

Por Ovación

10 de marzo 2026 · 11:42hs
Colón encendió la expectativa por su nueva camiseta con un enigmático video

Prensa Colón

En medio de la preparación futbolística para el próximo compromiso del campeonato, Colón también comenzó a generar expectativa entre sus hinchas por otro motivo: la presentación de su nueva camiseta para la temporada 2026.

LEER MÁS: Medrán mantiene las incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

En las últimas horas, el club difundió en sus redes sociales un video realizado por la productora Trescomacatorce, donde se observa a dos personas en una escena cargada de misterio que gira en torno a una frase sugerente: “Está ahí, pero no la ves…”. El contenido funciona como un anticipo de la indumentaria que será presentada oficialmente en los próximos días.

Camiseta Colón
La nueva camiseta de Col&oacute;n genera mucha expectativas entre los fan&aacute;ticos.

La nueva camiseta de Colón genera mucha expectativas entre los fanáticos.

El video rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas sabaleros, que comenzaron a especular con el diseño de la nueva casaca que vestirá el equipo durante la temporada.

Presentación con hermetismo de la nueva camiseta de Colón

Si bien en un primer momento se mencionó que la camiseta podría darse a conocer el miércoles por la tarde o noche, todo indica que el lanzamiento oficial se realizaría finalmente el jueves en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2031171616047005733&partner=&hide_thread=false

La dirigencia mantiene un fuerte hermetismo alrededor del diseño. Según pudo saberse, muy pocas personas tuvieron acceso al modelo final y, por el momento, el único dirigente que la habría visto es el presidente José Alonso.

Hace algunas semanas el club había presentado una camiseta especial en homenaje al Brigadier Estanislao López, pero desde la institución aclararon que esa edición no corresponde a la indumentaria oficial de la temporada.

Estreno ante el líder

La idea de la dirigencia es que el equipo estrene la nueva camiseta el próximo sábado cuando enfrente a Acassuso desde las 20 en el Estadio Brigadier General Estanislao López, en el marco de la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Ese encuentro tendrá un atractivo adicional, ya que el Sabalero recibirá al líder del grupo en un partido importante para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

LEER MÁS: Colón afronta más conflictos económicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

Mientras el plantel trabaja en los últimos detalles para el duelo del fin de semana, la expectativa también crece fuera de la cancha. La presentación de la nueva camiseta rojinegra promete convertirse en uno de los momentos más esperados por los simpatizantes sabaleros, atentos a descubrir cómo será el diseño que acompañará al equipo a lo largo de todo 2026.

Por ahora, el misterio continúa. Pero el mensaje del video dejó en claro que la revelación está cerca: “Está ahí… pero todavía no la ves.”

Colón Acassuso camiseta
Noticias relacionadas
medran mantiene dos incognitas en colon para enfrentar a acassuso

Medrán mantiene dos incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

el inedito destino del pulga rodriguez tras su salida de colon

El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

colon tropezo en cordoba, pero sigue con oxigeno en la pelea por la permanencia

Colón tropezó en Córdoba, pero sigue con oxígeno en la pelea por la permanencia

colon recibio una intimacion por incumplimientos administrativos de 100 millones de pesos

Colón recibió una intimación por "incumplimientos administrativos" de 100 millones de pesos

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto y le aplicó otro golpe certezo a Independiente con Maizon Rodríguez para ganarlo 4-2

Unión no deja el libreto y le aplicó otro golpe certezo a Independiente con Maizon Rodríguez para ganarlo 4-2

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe