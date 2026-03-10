Colón encendió la expectativa por su nueva camiseta con un enigmático video

Colón publicó un adelanto en redes con la frase “Está ahí, pero no la ves…”. La nueva indumentaria e estrenaría el sábado frente a Acassuso.

En medio de la preparación futbolística para el próximo compromiso del campeonato, Colón también comenzó a generar expectativa entre sus hinchas por otro motivo: la presentación de su nueva camiseta para la temporada 2026.

En las últimas horas, el club difundió en sus redes sociales un video realizado por la productora Trescomacatorce, donde se observa a dos personas en una escena cargada de misterio que gira en torno a una frase sugerente: “Está ahí, pero no la ves…”. El contenido funciona como un anticipo de la indumentaria que será presentada oficialmente en los próximos días.

Camiseta Colón La nueva camiseta de Colón genera mucha expectativas entre los fanáticos. Prensa Colón

El video rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas sabaleros, que comenzaron a especular con el diseño de la nueva casaca que vestirá el equipo durante la temporada.

Presentación con hermetismo de la nueva camiseta de Colón

Si bien en un primer momento se mencionó que la camiseta podría darse a conocer el miércoles por la tarde o noche, todo indica que el lanzamiento oficial se realizaría finalmente el jueves en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2031171616047005733&partner=&hide_thread=false Está ahí, pero no la ves…



trescomacatorce pic.twitter.com/PdcK74ZYlD — Club Atlético Colón (@ColonOficial) March 10, 2026

La dirigencia mantiene un fuerte hermetismo alrededor del diseño. Según pudo saberse, muy pocas personas tuvieron acceso al modelo final y, por el momento, el único dirigente que la habría visto es el presidente José Alonso.

Hace algunas semanas el club había presentado una camiseta especial en homenaje al Brigadier Estanislao López, pero desde la institución aclararon que esa edición no corresponde a la indumentaria oficial de la temporada.

Estreno ante el líder

La idea de la dirigencia es que el equipo estrene la nueva camiseta el próximo sábado cuando enfrente a Acassuso desde las 20 en el Estadio Brigadier General Estanislao López, en el marco de la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Ese encuentro tendrá un atractivo adicional, ya que el Sabalero recibirá al líder del grupo en un partido importante para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

Mientras el plantel trabaja en los últimos detalles para el duelo del fin de semana, la expectativa también crece fuera de la cancha. La presentación de la nueva camiseta rojinegra promete convertirse en uno de los momentos más esperados por los simpatizantes sabaleros, atentos a descubrir cómo será el diseño que acompañará al equipo a lo largo de todo 2026.

Por ahora, el misterio continúa. Pero el mensaje del video dejó en claro que la revelación está cerca: “Está ahí… pero todavía no la ves.”