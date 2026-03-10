Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón afronta más conflictos económicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

Colón afrontó una intimación cercana a los 100 millones de pesos del ARCA. Además, apareció un nuevo reclamo de 190 millones por parte de la ART.

Ovación

Por Ovación

10 de marzo 2026 · 11:02hs
Colón afronta más conflictos económicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

Un nuevo capítulo de preocupación institucional se abrió en Colón a partir de una serie de reclamos económicos que derivaron incluso en el embargo de las cuentas del club, situación que obligó a la dirigencia a realizar gestiones urgentes para intentar normalizar el funcionamiento financiero de la institución.

LEER MÁS: El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Como contó UNO Santa Fe, el problema se originó a partir de una intimación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una suma cercana a los 100 millones de pesos.

El reclamo del organismo recaudador a Colón

De acuerdo a la información que reveló Radio Gol (FM 96.7), el reclamo está vinculado a incumplimientos administrativos relacionados con la falta de respuestas a distintos requerimientos formales realizados oportunamente por el organismo.

Esas omisiones generaron sanciones económicas que, con el paso del tiempo, fueron acumulándose hasta alcanzar una cifra cercana a los 100.000.000 de pesos, monto por el cual el club fue formalmente intimado a regularizar su situación.

Rafael Batres COLÓN.jpg
En Col&oacute;n se siguen sumando reclamos millonarios que van en contra de la estabilidad econ&oacute;mica deseada.

En Colón se siguen sumando reclamos millonarios que van en contra de la estabilidad económica deseada.

Según se informó, como consecuencia del proceso administrativo las cuentas del club quedaron embargadas, lo que obligó a la dirigencia a conseguir aportes extraordinarios para poder cancelar esa deuda y destrabar el conflicto. Sin embargo, las restricciones y disposición de sus cuentas siguen vigentes.

Cruces por el origen de la deuda en Colón

Dentro de la conducción actual del club, encabezada por José Alonso, se sostiene que el origen de estas irregularidades corresponde a la gestión encabezada por Víctor Godano.

Sin embargo, el propio Godano —según trascendió en el ámbito privado— entiende que los incumplimientos administrativos que derivaron en estas sanciones se arrastran desde el período anterior, durante la presidencia de José Vignatti, cuyo ciclo institucional finalizó en diciembre de 2023, en paralelo con el descenso del equipo a la Primera Nacional.

Otro reclamo millonario

En medio de este escenario, también apareció un nuevo frente judicial. Según informó Radio Gol (FM 96.7), una aseguradora de riesgos de trabajo presentó un reclamo por aproximadamente 190 millones de pesos.

En este caso, de acuerdo a la información que trascendió, la deuda sí estaría directamente vinculada a obligaciones generadas durante la gestión encabezada por Godano.

LEER MÁS: Medrán mantiene las incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

Con estos conflictos sobre la mesa, Colón atraviesa un momento institucional complejo, donde además de los desafíos deportivos en la Primera Nacional, la dirigencia debe atender diferentes frentes administrativos y financieros que impactan directamente en el funcionamiento cotidiano del club.

Mientras se aguarda la normalización definitiva de las cuentas tras el pago realizado al organismo recaudador, en la institución saben que todavía restan resolver otros reclamos que podrían seguir generando tensión en el plano económico.

Colón Arca Godano
Noticias relacionadas
medran mantiene dos incognitas en colon para enfrentar a acassuso

Medrán mantiene dos incógnitas en Colón para enfrentar a Acassuso

el inedito destino del pulga rodriguez tras su salida de colon

El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

colon tropezo en cordoba, pero sigue con oxigeno en la pelea por la permanencia

Colón tropezó en Córdoba, pero sigue con oxígeno en la pelea por la permanencia

colon recibio una intimacion por incumplimientos administrativos de 100 millones de pesos

Colón recibió una intimación por "incumplimientos administrativos" de 100 millones de pesos

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto, gana un partido caliente 3-2 y le tira la presión a Independiente

Unión no deja el libreto, gana un partido caliente 3-2 y le tira la presión a Independiente

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe