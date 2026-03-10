Colón afronta más conflictos económicos: embargo de cuentas y reclamos millonarios

Colón afrontó una intimación cercana a los 100 millones de pesos del ARCA. Además, apareció un nuevo reclamo de 190 millones por parte de la ART.

Un nuevo capítulo de preocupación institucional se abrió en Colón a partir de una serie de reclamos económicos que derivaron incluso en el embargo de las cuentas del club, situación que obligó a la dirigencia a realizar gestiones urgentes para intentar normalizar el funcionamiento financiero de la institución.

Como contó UNO Santa Fe, el problema se originó a partir de una intimación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una suma cercana a los 100 millones de pesos.

El reclamo del organismo recaudador a Colón

De acuerdo a la información que reveló Radio Gol (FM 96.7), el reclamo está vinculado a incumplimientos administrativos relacionados con la falta de respuestas a distintos requerimientos formales realizados oportunamente por el organismo.

Esas omisiones generaron sanciones económicas que, con el paso del tiempo, fueron acumulándose hasta alcanzar una cifra cercana a los 100.000.000 de pesos, monto por el cual el club fue formalmente intimado a regularizar su situación.

Rafael Batres COLÓN.jpg En Colón se siguen sumando reclamos millonarios que van en contra de la estabilidad económica deseada.

Según se informó, como consecuencia del proceso administrativo las cuentas del club quedaron embargadas, lo que obligó a la dirigencia a conseguir aportes extraordinarios para poder cancelar esa deuda y destrabar el conflicto. Sin embargo, las restricciones y disposición de sus cuentas siguen vigentes.

Cruces por el origen de la deuda en Colón

Dentro de la conducción actual del club, encabezada por José Alonso, se sostiene que el origen de estas irregularidades corresponde a la gestión encabezada por Víctor Godano.

Sin embargo, el propio Godano —según trascendió en el ámbito privado— entiende que los incumplimientos administrativos que derivaron en estas sanciones se arrastran desde el período anterior, durante la presidencia de José Vignatti, cuyo ciclo institucional finalizó en diciembre de 2023, en paralelo con el descenso del equipo a la Primera Nacional.

Otro reclamo millonario

En medio de este escenario, también apareció un nuevo frente judicial. Según informó Radio Gol (FM 96.7), una aseguradora de riesgos de trabajo presentó un reclamo por aproximadamente 190 millones de pesos.

En este caso, de acuerdo a la información que trascendió, la deuda sí estaría directamente vinculada a obligaciones generadas durante la gestión encabezada por Godano.

Con estos conflictos sobre la mesa, Colón atraviesa un momento institucional complejo, donde además de los desafíos deportivos en la Primera Nacional, la dirigencia debe atender diferentes frentes administrativos y financieros que impactan directamente en el funcionamiento cotidiano del club.

Mientras se aguarda la normalización definitiva de las cuentas tras el pago realizado al organismo recaudador, en la institución saben que todavía restan resolver otros reclamos que podrían seguir generando tensión en el plano económico.