El uno por uno de Colón en la victoria ante Colegiales

ColónIgnacio Chicco (5): Fue un espectador de lujo, ya que a lo largo de todo el partido el arquero de Colón no tuvo trabajo. Cuando llegó Colegiales, definió mal y por ello su acción más destacada fue controlar un remate de Rivas.

Paolo Goltz (6): Al igual que Garcés, se mostró sólido a la hora de marcar, no cometió errores y cada vez que salió a cortar lo hizo con seguridad. Su rendimiento varió y mucho en los últimos compromisos.

Rafael Delgado (5): En el primer tiempo mostró algunas desatenciones a la hora de salir jugando. Y en una acción le ganaron las espaldas, pero el delantero de Colegiales definió mal. Levantó en el segundo tiempo.

Eric Meza (5): Pasó al ataque con cierto criterio, aunque en la marca mostró algunas desatenciones, como por ejemplo cuando no logró cerrar a Quevedo quien quedó de frente al arco y remató desviado.

Stefano Moreyra (5): Le costó entrar en ritmo de partido, sin dudas que su salida del equipo lo hizo perder confianza, fue mejorando con el correr de los minutos.

Cristian Vega (5): Su mejor acción fue el anticipo en el primer gol, recuperando la pelota y cediendo para Ábila. Pero más allá de esa acción, en la marca dio ventajas y por momentos lo superaron.

Tomás Galván (4): No está aprovenchando sus oportunidades, en un partido en donde había espacios para aprovechar, no tuvo precisión y no logró adueñarse del balón. Apenas un buen centro para Wanchope.

Juan Pablo Álvarez (5): En los últimos partidos bajó un poco su rendimiento. En el comienzo ejecutó un remate de media distancia, pero no le dio buena dirección. Mucho sacrificio en el ida y vuelta, pero le está faltando claridad en ataque.

Santiago Pieroti (7): La figura de Colón, marcó el primer gol, estrelló un remate en el travesaño y cada vez que encaró hizo diferencias. Está atravesando su mejor presente con la camiseta rojinegra.

Ramón Ábila (6): Gran asistencia para el gol de Pierotti, en esta oportunidad no pudo convertir, pero siempre se muestra peligroso, cuando no juega el equipo pierde mucho en ataque.

Carlos Arrúa (6): Marcó su primer gol con la camiseta de Colón con un muy buen remate, demostrando su buena pegada, que hasta el momento no había podido aprovechar.

José Neris (4): Dispuso de un cabezazo en soledad dentro del área chica pero no le dio buena dirección y el balón fue al cuerpo del arquero. No puede marcar y eso le está pesando.

Julián Chicco (5): No desentonó, aunque ingresó en el momento en que Colón ganaba por dos goles y no sufría. Se paró como volante central para darle más equilibrio a la zona media.

Lucas Acevedo (-): Jugó los últimos 10 minutos, en ese tiempo tuvo poca acción ante un rival que ya casi no atacaba, por lo cual no pasó sobresaltos.

Leonel Picco (-): En los pocos minutos que jugó lo mejor que hizo fue un muy buen centro para Neris que el uruguayo no logró aprovechar.