Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Yamil Possi será el árbitro del duelo entre Colón y Defensores de Belgrano, en el Juan Pasquale. Los números y antecedentes con cada uno.

El partido de este lunes entre Defensores de Belgrano y Colón , por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, tendrá como juez principal a Yamil Possi, quien estará acompañado por Maximiliano Castelli y Uriel García Leri como asistentes, mientras que Maximiliano Macheroni será el cuarto árbitro.

En lo que respecta a Colón , Possi lo dirigió en cuatro oportunidades , con un balance equilibrado: dos victorias y dos derrotas . Su primera vez con el Sabalero fue el 8 de diciembre de 2018 , en la caída frente a Defensa y Justicia por 3-0 en Florencio Varela, con goles de Ciro Rius, Ignacio Aliseda y Gastón Togni .

La más reciente se dio el 11 de mayo de este año, cuando Colón derrotó en el Brigadier López a Talleres de Remedios de Escalada con un gol agónico de Federico Jourdan.

Además, en la temporada pasada de la Primera Nacional, Possi fue el encargado de impartir justicia en la goleada de Colón sobre Patronato por 4-0, el 26 de febrero, con los tantos de Ignacio Lago, Alexis Sabella, Axel Rodríguez y Nicolás Leguizamón.

Yamil Possi, con un favorable historial con Defensores de Belgrano

Por el lado de Defensores de Belgrano, el historial con Possi es mucho más extenso: el juez lo dirigió en 18 partidos, con 10 victorias, cinco empates y apenas tres derrotas.

El primer antecedente data del 29 de octubre de 2018, cuando el Dragón empató 1-1 frente a Deportivo Morón, con goles de Matías Pardo para el Gallo y Gustavo Fernández para el equipo de Núñez. La última vez fue el 10 de marzo de este año, en el empate sin goles ante Nueva Chicago en Mataderos.

De esta manera, los números muestran que Defensores de Belgrano suele sentirse cómodo con Possi como árbitro, mientras que Colón tendrá la chance de seguir equilibrando la balanza en un partido clave por la permanencia.