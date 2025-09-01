Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Yamil Possi será el árbitro del duelo entre Colón y Defensores de Belgrano, en el Juan Pasquale. Los números y antecedentes con cada uno.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2025 · 07:50hs
Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

El partido de este lunes entre Defensores de Belgrano y Colón, por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, tendrá como juez principal a Yamil Possi, quien estará acompañado por Maximiliano Castelli y Uriel García Leri como asistentes, mientras que Maximiliano Macheroni será el cuarto árbitro.

Yamil Possi, en los partidos de Colón

En lo que respecta a Colón, Possi lo dirigió en cuatro oportunidades, con un balance equilibrado: dos victorias y dos derrotas. Su primera vez con el Sabalero fue el 8 de diciembre de 2018, en la caída frente a Defensa y Justicia por 3-0 en Florencio Varela, con goles de Ciro Rius, Ignacio Aliseda y Gastón Togni.

LEER MÁS: Castro, con las ideas claras en Colón: "No estamos preocupados por el descenso"

La más reciente se dio el 11 de mayo de este año, cuando Colón derrotó en el Brigadier López a Talleres de Remedios de Escalada con un gol agónico de Federico Jourdan.

Además, en la temporada pasada de la Primera Nacional, Possi fue el encargado de impartir justicia en la goleada de Colón sobre Patronato por 4-0, el 26 de febrero, con los tantos de Ignacio Lago, Alexis Sabella, Axel Rodríguez y Nicolás Leguizamón.

Yamil Possi, con un favorable historial con Defensores de Belgrano

Por el lado de Defensores de Belgrano, el historial con Possi es mucho más extenso: el juez lo dirigió en 18 partidos, con 10 victorias, cinco empates y apenas tres derrotas.

LEER MÁS: El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El primer antecedente data del 29 de octubre de 2018, cuando el Dragón empató 1-1 frente a Deportivo Morón, con goles de Matías Pardo para el Gallo y Gustavo Fernández para el equipo de Núñez. La última vez fue el 10 de marzo de este año, en el empate sin goles ante Nueva Chicago en Mataderos.

De esta manera, los números muestran que Defensores de Belgrano suele sentirse cómodo con Possi como árbitro, mientras que Colón tendrá la chance de seguir equilibrando la balanza en un partido clave por la permanencia.

Colón Defensores de Belgrano Yamil Possi
Noticias relacionadas
castro, con las ideas claras en colon: no estamos preocupados por el descenso

Castro, con las ideas claras en Colón: "No estamos preocupados por el descenso"

Colón afrontará un partido en el que no juega por casi nada.

Colón y el desafío de ser competitivo cuando no juega por casi nada

ignacio lago vuelve a brillar en colon: el renacer de un jugador clave

Ignacio Lago vuelve a brillar en Colón: el renacer de un jugador clave

colon y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuando fue la ultima vez que sucedio?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Lo último

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Último Momento
Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Ovación
Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

Fascendini: Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná