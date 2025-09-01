El historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Este lunes Colón y Defensores de Belgrano se verán las caras en un historial favorable al Sabalero, aunque los últimos antecedentes fueron más positivos para el Dragón

Colón jugará este lunes desde las 19.10 ante Defensores de Belgrano con el arbitraje de Yamil Pozzi. El Sabalero buscará un triunfo, luego de cuatro derrotas y un empate.

Colón y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 33 partidos , entre Primera C, Primera B y Primera Nacional. De los cuales, el Sabalero ganó 14, perdió siete y empataron en 12 ocasiones.

La última vez que se vieron las caras fue por la 12° fecha del actual torneo, en lo que fue triunfo de Defensores de Belgrano por 1-0 en el Brigadier López con gol de Facundo Pons. Ese día en tiempo de descuento Christian Bernardi falló un penal.

La última victoria de Colón ante Defensores de Belgrano fue por el Torneo de la Primera Nacional 2024 cuando en condición de local superó al Dragón por 2-0 con goles de Federico Jourdan y Christian Bernardi.

Mientras que la última vez que jugaron en el estadio Juan Pascuale, fue por el Torneo de la Primera Nacional 2024 en lo que fue triunfo de Defensores de Belgrano por 1-0 con gol de Ezequiel Aguirre.