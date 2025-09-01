Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

El programa de los próximos partidos de Colón sufrió modificaciones. Se vienen en el camino Estudiantes (RC), Talleres (RE) y Deportivo Morón. Todo el detalle.

La agenda de Colón para las próximas semanas sufrió modificaciones que afectan tanto la planificación del plantel como la preparación táctica de cara a los compromisos que le restan en la Primera Nacional.

El primer cambio se produjo en la fecha 30 , cuando el encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López se disputará finalmente el lunes 8 de septiembre a las 19 , en lugar del domingo 7 a las 17. Este ajuste lleva al cuerpo técnico de Ezequiel Medrán a tener otro día en cuanto a lo que pretende de su equipo.

La fecha siguiente, el domingo 14 de septiembre, Colón visitará a Talleres de Remedios de Escalada a las 15.30, mientras que el compromiso ante Deportivo Morón en Santa Fe, programado para el domingo 21 de septiembre, aún no tiene horario definido.

El tramo final de la temporada para Colón

Estos partidos llegan en un momento clave para el Sabalero, que actualmente lidera la lucha por la permanencia en la categoría, con nueve puntos de ventaja sobre Defensores Unidos de Zárate, cuando restan 18 unidades en juego. La continuidad en los resultados será fundamental para mantener la tranquilidad en la tabla y garantizar la permanencia sin depender de otros resultados.

Futbolísticamente, el equipo atraviesa un período donde la recuperación física y la estrategia táctica serán determinantes. Tras la racha de empates y derrotas que marcó la última parte del torneo, Colón buscará retomar la consistencia que le permita sumar de a tres y consolidar la ventaja obtenida sobre sus inmediatos perseguidores.

Con estos ajustes en la programación, el cuerpo técnico y los jugadores deberán administrar los tiempos de descanso, trabajo físico y preparación táctica para llegar en óptimas condiciones a cada encuentro, conscientes de que cada punto puede ser decisivo en la lucha por la permanencia y para terminar de la mejor manera una temporada para el olvido.