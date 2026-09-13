El uno por uno de la durísima derrota de Colón ante Godoy Cruz

Colón perdió 2-0 ante Godoy Cruz, sufrió su tercera derrota consecutiva y quedó envuelto en una crisis futbolística justo cuando comienza a definirse todo. Vicente Poggi (PT 44') y Nahuel Brunet (ST 37'), los goles.

Colón perdió 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, acumuló su tercera derrota consecutiva y atraviesa su momento más delicado de la temporada. El equipo de Delfino volvió a mostrar una preocupante falta de respuestas y dejó escapar terreno ante un rival directo por los primeros puestos de la Zona A.

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El Sabalero tuvo una situación que pudo cambiar la historia: Agustín Toledo marcó el 1-0, pero Echenique anuló el gol por un inexistente offside, tal como luego mostraron las imágenes televisivas. Apenas unos instantes después, Vicente Poggi aprovechó un rebote de Budiño y puso en ventaja al Tomba. Colón sintió el golpe y nunca logró recuperar el control.

En el complemento, Colón fue más con corazón que con fútbol, generó algunas aproximaciones pero careció de claridad y contundencia. Brunet liquidó el partido a los 37 minutos y Thaller terminó expulsado. Tercera caída consecutiva, cada vez más lejos de los puestos de privilegio y con una señal inequívoca de alarma para un equipo que llega muy golpeado a la recta final.

El boletín de calificaciones de los jugadores de Colón

Matías Budiño (3): Fue responsable directo en el primer gol de Godoy Cruz, y generó inseguridad constante en el fondo de Colón. En el complemento respondió bien ante un remate de Martínez, pero muy poco para un arquero de equipo con pretensiones.

Mauro Peinipil (3): En el primer tiempo intentó por el sector derecho, y generó desequilibrio junto a Franco García. Se fue apagando, cerrando un mal partido. Incluso por su sector llegó la apertura del marcador de Godoy Cruz.

Nicolás Thaller (1): Hace rato que ya no tendría que estar en Colón. Su nivel no amerita seguir en el club, volvió a ser titular, perdió constantemente y se fue expulsado por una roja directa, en una jugada donde dejó en claro sus tremendas limitaciones.

Federico Rasmussen (2): En el primer tiempo perdió contra Martínez una jugada en el área que casi termina con el gol de Poggi, pero apareció justo Peinipil para mandarla al córner. Perdió con Nahuel Brunet en el segundo gol. Un nivel bajísimo de un jugador que vivió un partido aparte con los hinchas de Godoy Cruz.

Sebastián Olmedo (3): Está claro que no es su posición, perdió siempre con el 1-2 que le propuso Godoy Cruz, fue muy limitado con la pelota en los pies y se fue reemplazado. Pésimo regreso a la titularidad en Colón.

Federico Lértora (3): Bajo nivel del León. En los últimos partidos da ventajas futbolísticas y físicas. Perdido en el medio, perdiendo constantemente los duelos. Lejos de ser el referente y líder que necesita Colón. Encima llegó a la quinta amarilla.

Franco García (5): Intentó durante toda la tarde, y en el primer tiempo fue un problema sin solución para el fondo de Godoy Cruz. Uno de los pocos que estuvo a la altura.

Agustín Toledo (5): Fue el mejor de Colón en el primer tiempo. Primero estuvo cerca de irse por una plancha al límite, mientras que luego le anularon un golazo por un inexistente offside.

Ignacio Antonio (3): Pésimo partido del exvolante de Gimnasia de Mendoza. Bajó considerablemente su nivel en la última parte del campeonato y Colón lo extraña demasiado.

Darío Sarmiento (3): Otro rendimiento para el olvido. En el primer tiempo dispuso de algunas acciones para desequilibrar y marcar la diferencia pero decidió mal. Bajísimo nivel en función de lo que había mostrado en el segundo tiempo ante Morón donde ingresó con mucha decisión y determinación.

Leandro Garate (5): Tuvo un cabezazo en el segundo tiempo que se fue cerca, tras un gran centro de Conrado Ibarra. Se brindó por el equipo, y le dio una genial asistencia a Toledo en el gol que anuló mal Echenique a instancias del juez de línea.

Julián Marcioni (2): Totalmente desaparecido. Bajó notoriamente su nivel en los últimos partidos, luego de ser uno de los jugadores más determinantes que tenía Colón.

Conrado Ibarra (6): Gran ingreso del zurdo, siendo incisivo por su sector. Está reclamando titularidad, producto de muy buenos ingresos. No se entiende cómo ningún técnico confía en mandarlo a la cancha desde el arranque en Colón.

Alan Bonansea (3): Muchas ganas, pero futbolísticamente lejísimo de ser el nueve que necesita Colón. Deberá levantar si es que el equipo pretende tener chances de ascenso. Errático, sin confianza y peso ofensivo.

Gabriel Risso Patrón (2): Pasó totalmente desapercibido en el partido. Llegó desde Primera División y hasta ahora no demostró absolutamente nada.

Zahir Ibarra (-): Ingresó en el final por Wachi García, uno de los mejores jugadores de Colón en Mendoza. Casi ni tocó la pelota.