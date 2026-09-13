Colón tocó fondo en el peor momento: perdió ante Godoy Cruz y quedó contra las cuerdas

Colón perdió 2-0 ante Godoy Cruz, sufrió su tercera derrota consecutiva y quedó envuelto en una crisis futbolística justo cuando comienza a definirse todo. Vicente Poggi (PT 44') y Nahuel Brunet (ST 37'), los goles.

Colón tocó fondo en Mendoza. No hay demasiadas maneras de maquillarlo. Perdió 2-0 ante Godoy Cruz, sumó su tercera derrota consecutiva y volvió a entregar una imagen decepcionante en un partido que tenía una importancia enorme para sus aspiraciones.

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El equipo de Delfino se desdibujó con el correr de los minutos y terminó protagonizando una actuación para el olvido, de esas que obligan a encender todas las alarmas.

El comienzo había mostrado otra cara. Colón presionó alto, intentó incomodar la salida del Tomba y encontró algunos espacios por los costados con Franco García y Darío Sarmiento. Pero le faltó precisión para transformar esas aproximaciones en situaciones concretas. Después, Godoy Cruz empezó a adueñarse del partido y Vicente Poggi apareció para desnudar todas las dificultades de un equipo que perdió el mediocampo y nunca volvió a encontrar respuestas.

El local tuvo dos oportunidades clarísimas antes del descanso. Santiago Martínez falló una increíble con el arco prácticamente a su disposición y, poco después, Peinipil salvó a Colón cuando Poggi se preparaba para definir. El Sabalero ya había perdido el control y comenzaba a quedar expuesto. La sensación era que el gol del Tomba estaba al caer.

La jugada que cambió el partido para Colón

Y llegó en el peor momento. A los 42 minutos, Colón había encontrado una salida y Agustín Toledo definió para marcar el 1-0, pero Echenique anuló la conquista por un supuesto fuera de juego que las imágenes televisivas demostraron que no existía. La polémica fue enorme porque, apenas después, Godoy Cruz golpeó: Poggi capturó un rebote de Budiño y puso el 1-0. De tener la ventaja, Colón pasó a irse al vestuario perdiendo.

"Le están robando a Colón"



Porque el asistente le invalidó este gol a Javier Toledo que esta habilitado y anteriormente había anulado una jugada totalmente insólita. https://t.co/is1pnnyTkw pic.twitter.com/mpt1ImB1VT — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026

"Vicente Poggi"



Porque tras una floja respuesta del arquero de Colón, el jugador de Godoy Cruz aprovechó y marcó el gol. pic.twitter.com/FTNutAu8sR — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026

Pero el problema de Colón no terminó en el error arbitral. La segunda parte fue todavía más preocupante. Delfino decidió sacar a Toledo, uno de los puntos más interesantes del equipo en el primer tiempo, condicionado por la amarilla y por la bronca acumulada. Entró Marcioni, pero el funcionamiento no mejoró. Colón tuvo algunas aproximaciones, más producto del empuje que de una elaboración convincente, mientras Godoy Cruz esperaba agazapado para sentenciarlo.

Garate tuvo una buena posibilidad tras un centro de Ibarra, pero su cabezazo se fue muy cerca. Bonansea tampoco pudo conectar otro envío peligroso. Colón iba con corazón, pero sin fútbol. Ibarra intentaba convertirse en la llave para abrir una defensa que cada vez se sentía más cómoda y García seguía buscando, aunque todo parecía depender de alguna acción aislada.

La sentencia llegó a los 37 minutos. Poggi volvió a demostrar por qué fue la figura del partido con un centro perfecto y Brunet anticipó con demasiada facilidad a un Rasmussen que tuvo una tarde para el olvido para establecer el 2-0. El partido quedó liquidado y Colón siguió avanzando por inercia, sin argumentos para modificar una historia que ya estaba escrita.

"Nahuel Brunet"



Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Colón. pic.twitter.com/51pQz56yn7 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 13, 2026

El final terminó de graficar el desconcierto. Nicolás Thaller fue expulsado y dejó expuestas nuevamente las limitaciones de un equipo que, en lugar de reaccionar ante la adversidad, parece cada vez más golpeado. No hubo rebeldía futbolística, ni claridad, ni una respuesta colectiva acorde a la magnitud del partido.

Tres derrotas y una caída que preocupa en Colón

Colón perdió contra un rival directo por los primeros puestos de la Zona A y lo hizo en un momento crítico. Las tres derrotas consecutivas no son un accidente aislado: reflejan una tendencia que se profundiza y que ya le hizo perder posiciones de manera preocupante.

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El equipo que durante buena parte del campeonato se sostuvo en los puestos de privilegio ahora mira hacia atrás con preocupación. Quedan pocas fechas para el cierre de la fase regular y el margen de error se achica. Delfino deberá encontrar respuestas rápidamente porque Colón no solamente perdió otro partido: perdió confianza, perdió terreno y volvió a dejar una imagen que golpea fuerte en la recta final del torneo.

Formaciones de Godoy Cruz y Colón

Godoy Cruz (2): 1-Juan Strumia; 4-Francisco Gerometta, 6-Tomás Rossi, 3-Diego Viera, 2-Nahuel Brunet; 8-Benjamín Schamine, 5-Felipe Cairus, 10-Santiago Martínez y 7-Vicente Poggi; 9-Willian Riquelme y 11-Antonio Guerrero. DT: Pablo De Muner.

Colón (0): 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen y 3-Sebastián Olmedo; 5-Federico Lértora; 11-Franco García, 8-Ignacio Antonio, 7-Agustín Toledo y 10-Darío Sarmiento; 9-Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 44' Vicente Poggi y ST 37' Sebastián Brunet (GC).

Cambios: ST 0' Julián Marcioni x Toledo (C); 15' Alan Bonansea x Antonio (C) y Gabriel Risso Patrón x Olmedo (C); 22' Gabriel Risso Patrón x Olmedo (C), Conrado Ibarra x Sarmiento (C) y Alan Bonansea x Antonio (C); 23' Fabricio Oviedo x Riquelme (GC); 30' Axel Rodríguez x Martínez (GC) y Rodrigo Fernández x Guerrero (GC); 39' Zahir Ibarra x García (C) y 42' Juan Andrada x Poggi (GC).

Amonestados: Brunet (GC); Peinipil, Toledo, Olmedo, Lértora y Bonansea (C).

Expulsado: ST 48' Nicolás Thaller (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Feliciano Gambarte.