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José Alonso, durísimo por el arbitraje que perjudicó a Colón

José Alonso, presidente de Colón, terminó muy enojado tras la derrota ante Godoy Cruz y apuntó con dureza contra Fernando Echenique y la terna arbitral.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 20:54hs
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José Alonso, durísimo por el arbitraje que perjudicó a Colón

José Alonso no ocultó su bronca después de la dura derrota de Colón ante Godoy Cruz. El presidente sabalero se acercó a dialogar con los periodistas en el Feliciano Gambarte y fue contundente al analizar la actuación de Fernando Echenique, especialmente por el gol anulado a Agustín Toledo cuando el partido estaba 0-0.

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Lo único que quiero decir es que existe un efecto que no podés analizar ningún partido cuando ocurren estas injusticias. Tremendas injusticias, evidentes”, disparó Alonso. Y agregó: “Esto no es una queja porque tengamos bronca por haber perdido el partido. Acá nos limitaron, las determinaciones fueron totalmente injustas y condicionaron el partido”.

El presidente remarcó que Colón estaba jugando uno de sus mejores primeros tiempos de los últimos partidos y lamentó que el Sabalero no pudiera ponerse en ventaja: “Si Colón hubiera hecho ese gol, justo el partido iba a ser otro”.

Alonso también aseguró que la protesta no quedará solamente en declaraciones públicas. “Tendré que ir a los lugares que tendré que ir, más fuerte, hasta la última consecuencia, aunque sea caro, aunque sea caro el desgaste que uno tenga como dirigente”, afirmó.

“No puedo tildar de campaña contra Colón, pero hay un nexo tendencial”

Consultado sobre si considera que existe una campaña contra Colón, el titular sabalero evitó utilizar esa palabra, aunque dejó una fuerte advertencia: “No puedo tildar de campaña, pero cuando ocurren cosas habitualmente, de forma consecutiva en varios partidos, que ustedes son testigos, evidentemente hay un nexo tendencial en esto”.

Alonso también contó que habló con los árbitros y que lo hizo “siempre con respeto”, aunque dejó claro su profundo malestar. “Nosotros no somos ni guarangos ni ordinarios para actuar, tampoco podemos insultar a nadie, pero sí les dijimos que fue evidente y que debían revisar. Pero ya, ¿de qué sirve revisar?”, cuestionó.

El dirigente también apuntó contra la designación de Echenique para un encuentro de semejante importancia y cuestionó algunas de las decisiones posteriores, entre ellas la expulsión sobre el final. “Cuando hay una inclinación de la cancha y se toman determinaciones que te condicionan, es muy difícil pelear como dirigente”, sostuvo.

Alonso prometió protestar por los fallos contra Colón

Por último, Alonso confirmó que Colón buscará los mecanismos institucionales para elevar su reclamo ante los organismos correspondientes. Y volvió a insistir sobre el impacto que tuvo el arbitraje en la derrota: “La realidad hoy conducente es que Colón fue perjudicado mucho”.

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La derrota ante Godoy Cruz dejó al Sabalero con su tercera caída consecutiva y en un momento delicado de la Primera Nacional. Para Alonso, sin embargo, el resultado quedó atravesado por una actuación arbitral que, según su mirada, volvió a perjudicar a Colón en un partido determinante.

Colón Alonso Godoy Cruz
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