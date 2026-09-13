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Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

Morón venció 2-1 a Racing de Córdoba en Nueva Italia y aprovechó el empate 0-0 de Ferro ante Almirante Brown para igualarlo en 55 puntos y quedar primero por diferencia de goles.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 21:32hs
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Morón alcanzó a Ferro y es líder de la Zona A: así quedó la pelea que mira Colón

La fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional dejó un cambio importante en la parte alta de la tabla que Colón sigue con atención. Deportivo Morón derrotó 2-1 a Racing de Córdoba como visitante y alcanzó los 55 puntos, la misma cantidad que Ferro Carril Oeste, que no pudo pasar del empate 0-0 ante Almirante Brown en Isidro Casanova. Por diferencia de gol, el Gallito pasó a ser el nuevo líder.

El equipo de Walter Otta consiguió su tercera victoria consecutiva en un partido que comenzó parejo y que logró destrabar sobre el cierre del primer tiempo. Mateo Levato apareció a los 40 minutos para marcar el 1-0, mientras que Franco Fagundez amplió la ventaja de penal a los 27 del complemento. Racing descontó a los 43' mediante Catriel Peña y tuvo alguna posibilidad para rescatar un punto, pero Morón resistió y se quedó con un triunfo enorme.

Ferro dejó pasar la oportunidad y perdió la punta a manos de Morón

Ferro, por su parte, tuvo que conformarse con un punto ante Almirante Brown después de jugar más de 70 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Federico Tévez. El Verdolaga aguantó el resultado, contó con algunas chances y terminó sumando un empate que, por el contexto, puede considerarse positivo, aunque le costó la cima.

Con ambos equipos en 55 puntos, Morón quedó arriba por diferencia de gol. Ferro intentará recuperar el liderazgo el próximo sábado, cuando reciba a Ciudad de Bolívar, mientras que el Gallito tendrá otro compromiso exigente: será local ante Godoy Cruz.

Colón mira la pelea desde atrás

El escenario se complicó todavía más para Colón, que perdió 2-0 ante Godoy Cruz y acumuló su tercera derrota consecutiva. El Sabalero permanece con 45 puntos y ahora quedó a 10 unidades de los líderes, cuando restan apenas cinco fechas para terminar la fase regular.

Además, Godoy Cruz, que justamente derrotó al equipo de Iván Delfino, se mantiene en la pelea con 48 puntos, mientras que Deportivo Madryn también está entre los protagonistas. La lucha por los primeros puestos se empieza a definir y Colón necesita una reacción inmediata si pretende recuperar terreno y terminar dentro de los cuatro lugares que clasifican directamente a las semifinales del Reducido.

Morón Ferro Colón
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