Colón atraviesa una semana en la que necesita cambiar el rumbo. Después de las derrotas consecutivas ante Racing de Córdoba, en Nueva Italia, y Deportivo Morón, en el Brigadier López, el equipo de Iván Delfino ya busca recuperar la sonrisa en una parada exigente: visita a Godoy Cruz, con quien empata sin goles, en el Feliciano Gambarte de Mendoza, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.
El minuto a minuto de Colón ante Godoy Cruz en Mendoza
Colón ya enfrenta a Godoy Cruz, en busca de volver a la victoria, en Mendoza, en un duelo directo por los primeros puestos de la Zona A.
Por Ovación
13 de septiembre 2026 · 18:06hs
Formaciones de Colón y Godoy Cruz
Godoy Cruz: 1-Juan Strumia; 4-Francisco Gerometta, 6-Tomás Rossi, 3-Diego Viera, 2-Nahuel Brunet; 8-Benjamín Schamine, 5-Felipe Cairus, 10-Santiago Martínez y 7-Vicente Poggi; 9-Willian Riquelme y 11-Antonio Guerrero. DT: Pablo De Muner.
Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen y 3-Sebastián Olmedo; 5-Federico Lértora; 11-Franco García, 8-Ignacio Antonio, 7-Agustín Toledo y 10-Darío Sarmiento; 9-Leandro Garate. DT: Iván Delfino.
Árbitro: Fernando Echenique.
Estadio: Feliciano Gambarte.