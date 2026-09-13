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El minuto a minuto de Colón ante Godoy Cruz en Mendoza

Colón ya enfrenta a Godoy Cruz, en busca de volver a la victoria, en Mendoza, en un duelo directo por los primeros puestos de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 18:06hs
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El minuto a minuto de Colón ante Godoy Cruz en Mendoza

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón atraviesa una semana en la que necesita cambiar el rumbo. Después de las derrotas consecutivas ante Racing de Córdoba, en Nueva Italia, y Deportivo Morón, en el Brigadier López, el equipo de Iván Delfino ya busca recuperar la sonrisa en una parada exigente: visita a Godoy Cruz, con quien empata sin goles, en el Feliciano Gambarte de Mendoza, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.

Arrancó el partido entre Godoy Cruz y Colón en el Gambarte

Colón ya busca volver a la victoria en el Feliciano Gambarte, frente a Godoy Cruz, en un duelo clave por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional.

Formaciones de Colón y Godoy Cruz

Godoy Cruz: 1-Juan Strumia; 4-Francisco Gerometta, 6-Tomás Rossi, 3-Diego Viera, 2-Nahuel Brunet; 8-Benjamín Schamine, 5-Felipe Cairus, 10-Santiago Martínez y 7-Vicente Poggi; 9-Willian Riquelme y 11-Antonio Guerrero. DT: Pablo De Muner.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen y 3-Sebastián Olmedo; 5-Federico Lértora; 11-Franco García, 8-Ignacio Antonio, 7-Agustín Toledo y 10-Darío Sarmiento; 9-Leandro Garate. DT: Iván Delfino.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Colón Godoy Cruz Mendoza
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