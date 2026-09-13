El minuto a minuto de Colón ante Godoy Cruz en Mendoza

Colón ya enfrenta a Godoy Cruz, en busca de volver a la victoria, en Mendoza, en un duelo directo por los primeros puestos de la Zona A.

Colón atraviesa una semana en la que necesita cambiar el rumbo. Después de las derrotas consecutivas ante Racing de Córdoba, en Nueva Italia, y Deportivo Morón, en el Brigadier López, el equipo de Iván Delfino ya busca recuperar la sonrisa en una parada exigente: visita a Godoy Cruz, con quien empata sin goles, en el Feliciano Gambarte de Mendoza, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional.