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El insólito penal que perjudicó a Colón y cambió una jugada clave ante Godoy Cruz

Colón había encontrado el 1-0 en los pies de Agustín Toledo, pero el árbitro anuló el gol por un inexistente offside. Instantes después, Godoy Cruz aprovechó un descuido y convirtió el 1-0. Una decisión que terminó siendo determinante en un partido clave.

13 de septiembre 2026 · 19:18hs
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El insólito penal que perjudicó a Colón y cambió una jugada clave ante Godoy Cruz

Colón se fue al descanso perdiendo 1-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, pero la bronca no estuvo solamente relacionada con el resultado. El Sabalero sufrió un grave error arbitral que le anuló un gol legítimo a Agustín Toledo, en una acción que ocurrió apenas segundos antes del tanto del conjunto mendocino.

Otro grosero error arbitral que perjudicó a Colón

A los 42 minutos, Wachi García inició una gran jugada individual desde su propio campo, avanzó con pelota dominada y encontró a Leandro Garate. El delantero habilitó de manera precisa a Toledo, quien quedó mano a mano con Juan Strumia y definió con mucha categoría ante la salida del arquero.

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Era el 1-0 para Colón. Sin embargo, el árbitro Echenique decidió invalidar la conquista por un supuesto fuera de juego en el último pase. La decisión generó inmediatamente el reclamo de todo el equipo, pero las repeticiones televisivas dejaron en evidencia que Toledo estaba habilitado y el gol debió ser convalidado.

La jugada adquiere todavía mayor gravedad por lo que ocurrió inmediatamente después. Godoy Cruz salió nuevamente en ataque y, ya en el cierre del primer tiempo, Vicente Poggi ganó una pelota dentro del área, abrió hacia la izquierda para Santiago Martínez y el delantero sacó un centro que encontró la respuesta de Budiño.

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El arquero dio rebote y el propio Poggi apareció para marcar el 1-0. En cuestión de segundos, Colón pasó de festejar una conquista que debía ponerlo en ventaja a recibir un golpe durísimo antes del descanso.

Colón, de un 1-0 legítimo a irse perdiendo ante Godoy Cruz

La secuencia resulta imposible de ignorar. Colón pudo haberse ido al entretiempo ganando 1-0, pero el error arbitral le quitó una ventaja que había conseguido legítimamente y, apenas después, Godoy Cruz encontró el gol que dejó al Sabalero abajo en el marcador.

Más allá de que Colón había comenzado mejor y luego perdió terreno en el mediocampo, la decisión de Echenique condicionó directamente el desenlace del primer tiempo. El Sabalero deberá reaccionar en el complemento, pero con la sensación de que una injusticia arbitral le cambió el partido en el momento menos pensado.

Colón Godoy Cruz Toledo
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