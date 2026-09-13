Delfino no se rinde pese al derrumbe de Colón: "Lo vamos a encontrar"

Iván Delfino, DT de Colón, habló después del 0-2 ante Godoy Cruz y reconoció las dificultades de un equipo que sumó su tercera derrota consecutiva. ¿Qué dijo del gol anulado a Agustín Toledo?

Iván Delfino terminó otra vez con preocupación después de una nueva derrota de Colón . El Sabalero cayó 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, acumuló su tercera caída consecutiva y dejó escapar otra oportunidad de mantenerse cerca de los puestos de privilegio. El entrenador reconoció que hubo factores que condicionaron el desarrollo, pero también puso el foco en las falencias propias.

“El gol anulado hubiera servido para mantenerlo. Después, en el gol de ellos cometimos dos o tres errores seguidos y nos costó el gol”, analizó Delfino. Sobre la polémica conquista anulada a Agustín Toledo, el técnico evitó entrar en una crítica frontal al árbitro, aunque dejó entrever su posición: “Ustedes son los que, imagino, vieron un gol mal anulado”.

El entrenador sostuvo que Colón había hecho un buen primer tiempo hasta la apertura del marcador. “Creo que hasta el gol fuimos mejores que ellos, sin tanta profundidad, pero fuimos mejores”, explicó. Sin embargo, reconoció que el equipo volvió a mostrar un problema que se repite: “Nos está faltando profundidad y eso es lo que tenemos que mejorar”.

“A nadie le gusta perder tres partidos seguidos”, dijo el DT de Colón

Delfino contó cómo encontró al plantel después de la tercera derrota consecutiva. “Está dolido. A nadie le gusta perder y menos tres partidos seguidos, así que tenemos que sacarlo adelante”, señaló. En ese sentido, destacó el carácter del grupo y aseguró que la recuperación dependerá exclusivamente de Colón.

El entrenador también explicó la salida de Toledo en el entretiempo. El volante había recibido una amarilla y, después del gol anulado, estaba jugando condicionado. “No quería quedarme con un hombre menos”, argumentó Delfino, quien decidió mover a Darío Sarmiento hacia una posición donde pudiera sentirse más cómodo. Luego buscó variantes ofensivas con dos delanteros de referencia, pero el equipo no consiguió traducir ese empuje en situaciones claras.

Sobre las decisiones arbitrales, Delfino fue más medido que el presidente José Alonso, aunque admitió que hubo situaciones difíciles de comprender. “José lo mira de afuera, yo analizo más lo futbolístico y lo táctico, pero hay cosas que con el correr de los años nos conocemos todos y decís: ‘Che, ¿qué está pasando?’”, manifestó.

El nuevo objetivo de Colón

El entrenador también reconoció que el objetivo cambió después de las últimas derrotas. Colón, que llegó a estar entre los principales protagonistas de la Zona A, ahora deberá concentrarse en recuperar terreno y asegurar su presencia en la pelea por el ascenso.

“El objetivo ahora es entrar entre los cuatro primeros. Lo dije la semana pasada. Lo hablamos con los jugadores, no somos tontos, es obvio. Tenemos que pensar en salir de esto lo más rápido posible”, afirmó.

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Delfino, de todos modos, mantiene la confianza en revertir el presente. “No me quiero sacar el poncho de arriba. Ya lo vamos a encontrar”, expresó cuando volvió a referirse a la falta de profundidad. Y recordó que estos mismos jugadores tuvieron un buen comienzo de campeonato: “Hicieron un buen principio de torneo y lo vamos a encontrar. Vamos a terminar bien”.

Colón deberá hacerlo rápido. Quedan seis fechas, el equipo perdió tres partidos consecutivos y el margen de error se redujo considerablemente. La reacción, según el propio Delfino, tendrá que empezar el próximo domingo.