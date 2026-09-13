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Rasmussen no esquivó la crisis de Colón: "Tenemos que salir rápidamente de esto"

Federico Rasmussen, uno de los referentes de Colón, enfrentó a Godoy Cruz en el estadio donde juega a préstamo y fue hostigado por los hinchas locales.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 21:05hs
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Rasmussen no esquivó la crisis de Colón: Tenemos que salir rápidamente de esto

Federico Rasmussen vivió una tardenoche especial en Mendoza. El defensor de Colón enfrentó a Godoy Cruz, club dueño de su pase y donde juega a préstamo, en un partido cargado de emociones que también incluyó el hostigamiento de los hinchas del Tomba.

La bronca de Rasmussen por la derrota de Colón

Después de la derrota por 2-0, el central se mostró con mucha bronca, pero eligió mantener la calma y pensar rápidamente en lo que viene. Me agarrás con mucha bronca, pero hay que dar vuelta la página. Quedan seis fechas y tenemos que levantar la cabeza rápido porque viene lo más lindo, lo más duro. Va a ser todos los partidos así”, señaló Rasmussen. El defensor reconoció que Colón atraviesa una racha negativa en la que los rivales están encontrando demasiadas facilidades para convertir.

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El referente sabalero hizo especial hincapié en una situación que se repitió en los últimos partidos: los goles recibidos sobre el cierre del primer tiempo. “En los últimos partidos nos están llegando y nos están convirtiendo justo finalizando el primer tiempo nuevamente, como el anterior partido”, explicó.

Rasmussen consideró que Colón había logrado controlar a Godoy Cruz durante buena parte del primer capítulo. “Venimos haciendo un buen partido, con manejo de balón. Sabemos que ellos son un rival muy duro en su cancha, pero lo teníamos controlado y en la primera que llegan, lamentablemente, nos meten el gol”, analizó.

El segundo tiempo, según su mirada, terminó siendo consecuencia de la necesidad de buscar el empate. “Salimos más a buscarlo y ellos encontraron más espacios. Después llegó el segundo gol y se hizo todo mucho más complicado”, sostuvo.

Consultado por los goles anulados y la actuación de Fernando Echenique, Rasmussen decidió no entrar en polémicas: “No los vi. Prefiero no opinar ni hablar del árbitro. Prefiero enfocarme en lo que podemos corregir y mejorar nosotros”.

Un regreso cargado de emociones para Rasmussen en Godoy Cruz

El partido tuvo además un condimento especial para el defensor, que volvió al escenario donde pertenece contractualmente. Los hinchas de Godoy Cruz lo recibieron con insultos, pero Rasmussen aseguró que pudo atravesar la situación con tranquilidad.

La gente tiene derecho a expresarse. Yo tengo un gran cariño por el club, pasé por muchos momentos, buenos y no tanto, y compartí con gran parte de los chicos”, manifestó. Y agregó que nunca se guardó nada durante su etapa en Mendoza: “Pude haber tenido partidos buenos y partidos no tan buenos, pero jamás me guardé nada y siempre di el máximo como en toda mi carrera”.

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Ahora, su presente está en Colón y el defensor sabe que el margen de error se achica. “Mi presente está acá y ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”, afirmó Rasmussen. El Sabalero deberá reaccionar después de tres derrotas consecutivas y buscar recuperar terreno en las seis fechas que quedan de la fase regular.

Colón Rasmussen Godoy Cruz
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