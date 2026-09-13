Sanjustino se alzó con la edición 2026 del Torneo Súper 8, certamen intermedio que puso en disputa la ASB en este camino de llevar adelante el habitual certamen Prefederal.
Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027
Sanjustino se quedó con el Torneo Súper 8 y el pasaje a la Liga Federal 2027, tras derrotar a República del Oeste por 62-52 en la final en Regatas.
Por Ovación
De esta manera, los orientados por Renzo Giunta ya tienen el objetivo alcanzado y ratificaron transitar por un año asociativo muy productivo, ya que venían de ser bicampeones del certamen Apertura.
Síntesis de Sanjustino vs República del Oeste
SANJUSTINO 62: Matías Fleury 11, Tomás Pereyra 12, Esteban Espinoza 3, Matías Galligani 4, Matías Bonavía 4 (FI) Benjamín Armendia 0, Lucas Musante 6, Jordi Godoy 5, Felipe Peirone 0, Emanuel Bender 7, Lautaro Pascual 14. DT: Renzo Giunta.
REPÚBLICA 52: Alejo Bieler 8, Tomás Govone 4, Guido Baldani 11, Franco Albizzatti 11, Guido Piovano 5 (FI) Matías Lazcano 2, Pedro Govone 7, Marcos Lescano 0, Lisandro Govone 2, Agustín Ríos 2, Lautaro Recce 0. DT: Lautaro Pereyra.
Parciales: 19-13, 34-23 y 42-40.
Árbitros: Romina Morales, Fabio Alaniz y Luciano Menéndez.
Cancha: Tribu Mocoretá.