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Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027

Sanjustino se quedó con el Torneo Súper 8 y el pasaje a la Liga Federal 2027, tras derrotar a República del Oeste por 62-52 en la final en Regatas.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 21:22hs
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Torneo Súper 8: Sanjustino fue campeón y aseguró su boletó a la Liga Federal 2027

Sanjustino se alzó con la edición 2026 del Torneo Súper 8, certamen intermedio que puso en disputa la ASB en este camino de llevar adelante el habitual certamen Prefederal.

De esta manera, los orientados por Renzo Giunta ya tienen el objetivo alcanzado y ratificaron transitar por un año asociativo muy productivo, ya que venían de ser bicampeones del certamen Apertura.

Síntesis de Sanjustino vs República del Oeste

SANJUSTINO 62: Matías Fleury 11, Tomás Pereyra 12, Esteban Espinoza 3, Matías Galligani 4, Matías Bonavía 4 (FI) Benjamín Armendia 0, Lucas Musante 6, Jordi Godoy 5, Felipe Peirone 0, Emanuel Bender 7, Lautaro Pascual 14. DT: Renzo Giunta.

REPÚBLICA 52: Alejo Bieler 8, Tomás Govone 4, Guido Baldani 11, Franco Albizzatti 11, Guido Piovano 5 (FI) Matías Lazcano 2, Pedro Govone 7, Marcos Lescano 0, Lisandro Govone 2, Agustín Ríos 2, Lautaro Recce 0. DT: Lautaro Pereyra.

Parciales: 19-13, 34-23 y 42-40.

Árbitros: Romina Morales, Fabio Alaniz y Luciano Menéndez.

Cancha: Tribu Mocoretá.

Sanjustino Super 8 Liga Federal
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