Elecciones en Colón: cómo cambiaron los votos de cada lista entre 2023 y 2025

La comparación de las elecciones de Colón en 2023 y 2025 revela fuertes variaciones en todas las listas. Tradición Sabalera tuvo el mayor crecimiento en votos.

Agustina Antequera

1 de diciembre 2025 · 14:57hs
Las elecciones de Colón dejaron un panorama muy distinto al de 2023. Aquel proceso había contado con 6556 sufragios, mientras que en 2025 la participación fue levemente menor, con 6240 votos. Sin embargo, el cambio más profundo no estuvo en la cantidad de votantes, sino en la reconfiguración completa del tablero político.

El antecedente de 2023: el triunfo histórico de Godano

En 2023, la lista encabezada por Víctor Godano obtuvo 3281 votos, la marca más alta para un presidente en la historia del club. Ese dominio electoral, sin embargo, no tuvo continuidad. Tras el impacto del fracaso deportivo y la imposibilidad de lograr el ascenso, su espacio decidió no presentarse en 2025, abriendo un vacío que sería determinante para el movimiento de votos entre listas.

Ese año también presentó un mapa fragmentado: Ricardo Luciani sumó 1461 votos, el Dr. Ricardo Magdalena alcanzó 1001, Gustavo Abraham reunió 425, Tradición Sabalera obtuvo apenas 205 y la lista de Luis “Clemente” Valdez logró 177. Este último espacio tampoco volvería a competir en 2025.

Tradición Sabalera: del golpe por el descenso al crecimiento más alto

La lista que más modificó su caudal electoral fue Tradición Sabalera. En 2023, su bajo desempeño estuvo atravesado por el impacto del descenso, que llevó a gran parte de la hinchada a responsabilizar al entonces presidente José Vignatti, histórico referente del espacio. Ese contexto explicó los exiguos 205 votos que obtuvieron.

Dos años después, el escenario fue completamente distinto. Con José Alonso como candidato a presidente y Gustavo Ingaramo como vice, Tradición Sabalera logró un salto extraordinario hasta los 2840 votos, lo que representa un crecimiento de 2635 votos, el más alto de todo el proceso electoral.

Luciani y Magdalena, dos listas que crecieron con fuerza

El espacio de Ricardo Luciani, hoy identificado como Sangre de Campeones, también mostró un crecimiento importante. Pasó de 1461 votos en 2023 a 1810 en 2025, un incremento de 349 votos que consolidó su presencia como una de las fuerzas competitivas dentro del club.

Algo similar ocurrió con la agrupación del Dr. Ricardo Magdalena, que en 2023 había obtenido 1001 votos y en 2025 llegó a 1223, sumando 222 votos más y sosteniendo una tendencia ascendente.

Abraham, la única caída; una nueva lista y votos en blanco

La contracara fue Gustavo Abraham, cuya lista Pasión Sabalera retrocedió de 425 votos en 2023 a 294 en 2025, una pérdida de 131 votos, convirtiéndose en el único espacio tradicional que disminuyó su caudal electoral.

El nuevo proceso también incorporó una lista inédita: Unidad Colonista, encabezada por Carlos Trod, que debutó con 49 votos, sin antecedente previo para comparar. Además, en 2025 se registraron 20 votos en blanco y 4 anulados, que completan el total de la participación.

Un reordenamiento que explica la nueva correlación de fuerzas

La suma de movimientos —la ausencia del oficialismo de Godano, la no participación de la lista de Clemente, el crecimiento simultáneo de Tradición Sabalera, Luciani y Magdalena, y la aparición de una nueva fuerza— explica por qué el mapa político de Colón exhibió un reacomodamiento tan marcado entre una elección y otra. Dos años después, el club vuelve a mostrar que, en cada ciclo electoral, la política sabalera se mueve al ritmo de los resultados deportivos, las gestiones y el pulso de una hinchada que nunca deja de hacerse escuchar.

